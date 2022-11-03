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送雞蛋禮盒、請吃桌菜 南投地檢署查獲涉賄選案

中央社／ 南投縣3日電

南投埔里鎮某里長參選人9月涉嫌送市價100元雞蛋禮盒給選民尋求支持，而名間鄉某村長參選人10月以每桌5000元菜色宴請選民請求投票支持，皆涉嫌賄選，訊後各以1萬元、3萬元交保。

南投地方檢察署今天晚間發布新聞稿表示，檢察官簡汝珊指揮調查局南投縣調查站、南投縣警察局埔里分局、草屯分局、仁愛分局、信義分局、中興分局、台中市警察局第五分局，偵辦埔里鎮某名里長參選人涉嫌今年9月分送市價新台幣100元雞蛋禮盒請求選民投票支持，今天通知這名參選人、選民、證人共14人到案釐清。

南投地檢署指出，檢察官鄭宇軒指揮南投縣警察局南投分局、調查局南投縣調查站偵辦名間鄉某名村長參選人於10月初某天邀村內選民至名間鄉一家餐廳，宴請每桌5000元菜色，席間請求投票支持，涉交付不正利益，今天通知參選人、選民、證人共5人到案查明。

南投地檢署指出，這名埔里鎮里長參選人、名間鄉村長參選人都涉嫌賄選，訊後認為2人違反公職人員選舉罷免法投票行賄、投票交付不正利益罪嫌重大，訊後分別諭知1萬元、3萬元交保，受賄選民請回。

南投 投票 賄選

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