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公車起步又急煞...婦人沒坐穩摔癱 粗心司機被判刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄陳姓公車司機停車啟動後又急煞，造成曾姓女乘客向前俯衝摔倒，送醫後脊髓壓迫、損傷，日常起居仰賴其他人專責照顧，形同癱瘓，高雄地院審理後，依過失重傷害罪判陳男6月徒刑，得易科罰金，陳不服上訴，今高雄高分院宣判，認定陳男有過失，維持原審刑度確定。

判決指出，陳男任職高雄市漢程客運，2020年7月3日14時59分許，他在前金區中正四路公車站牌停靠載客，等曾姓婦人上車後，陳正好啟動車輛駛離停靠區，剛切出車道就遇到前方紅燈，陳男啟動不久隨即急煞。

當時正準備坐下的曾女，因屈膝彎腰，遇到突然的急煞導致重心前傾，向前俯衝倒臥在走道上摔成重傷，曾女送醫後頸椎3、4、5、6椎間盤突出併脊髓壓迫及損傷，四肢肢體無力需要人全日照顧，形同癱瘓。

曾女不滿提告，高雄地院審理時，陳男喊冤，稱當時他看到曾女已經扶穩才會啟動，而且曾女在車上移動時，都有抓著扶手，他會煞車，是因為前面路口的號誌燈已經由黃轉成紅燈，當時的狀態也不可能有急起步或急煞車。

但法官勘驗監視器畫面，發現當時車上乘客不多，陳男視野寬闊，卻沒注意到曾女還在尋找座位，就立即啟動車輛駛離停靠區，隨即又緊急煞車，認定陳男有過失，依過失致重傷害罪，判處徒刑6月，可易科罰金。

陳男不服上訴，高雄高分院合議庭勘驗車上畫面，發現曾女上車約12秒後，陳男就啟動車輛又急煞，並未注意曾女是否有坐穩；另外，依客運公司規定，公車停靠上下客時，務必確認下車乘客已站穩在地面，上車乘客已站穩或就坐，才得行駛公車。

合議庭綜合事證，認定陳男沒等曾女坐穩，就隨即啟動車輛駛離停靠區，接著又立即煞車，最後造成曾女重傷，考量他經濟狀況，駁回他上訴，維持原審6月刑度確定。

高雄高分院外觀。記者張議晨/攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨/攝影

公車 監視器

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