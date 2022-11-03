113北中南東火車站大連線 加強婦幼安全反暴力

為加強大眾對婦幼民眾安全保護意識，國際蘭馨交流協會結合鐵路警察局等單位，今天上午在台北、台中、高雄、花蓮等九個地點，同步以「反暴力不沉默」為主題，遊行宣導「反暴力、反跟騷、零容忍」及「113」全國護幼保護專線，提醒民眾夜間搭車時可於夜間安心候車區候車，列車廂設有緊急對講機、站區月臺有站務人員，遇到性騷擾等事件可高聲呼喊吸引站務人員、列車長或其他旅客注意。

國際蘭馨交流協會世界總會1921年在美國加州奧克蘭成立，總部設立於英國劍橋，為聯合國承認的INGO國際非政府組織婦女服務社團，轄下有美洲、英國愛爾蘭、東南亞太平洋、歐洲、非洲等五個聯盟。國際蘭馨交流協會中華民國總會隸屬於美洲聯盟，首任總監為前立委蔡鈴蘭，成立至今31年，會員人數逾2千人。這次活動由現任總監汪呂寶蕉與創會總監蔡鈴蘭號召全國43個分會共同參與，以「愛要擁抱、拒絕家暴、蘭馨串連、守護家園」為活動主軸。

鐵警局各分局已將各車站近半年易發生偷拍、性侵、性騷擾等婦幼案件公廁、手扶梯、車站站區等風險熱區公布在官方網站，並派員加強巡邏、守望等勤務防制案件發生。警方提醒，意圖性騷擾、乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處的行為者均觸犯性騷法，可處2年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以下罰金；因愛慕追求而不當跟蹤、通訊騷擾也可能涉嫌違反今年6月1日施行的跟蹤騷擾防制法。

鐵路警察局呼籲，遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾困擾，或知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展行為，請撥110報案或撥113透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。

另外，有鑑於近年詐欺手法翻新，財損金額居高不下，鐵路警察局也組成「鐵警打詐隊」，以「識詐GO，詐欺OUT」為主題，辦理識詐123宣導，即一個決心「成立鐵警打詐隊」、二個主軸「主題式重點出擊、分齡分眾廣泛放送」、三條路線「媒體宣導、實體宣導、資源共享」積極強化各項宣導作為。