影／43歲大叔愛女裝 穿制服闖入景美女中嚇壞女學生

桃園縣許姓男子（43歲）平常有變裝嗜好，今年7月中午，他裝扮成景美女中學生，從正門進入校園，許男身材魁梧，女學生趕緊通報師長，報警後帶回警局，以無故侵入建築物罪移送法辦，台北地院日前判許拘役20日，得易科罰金2萬元，緩刑2年。

文山一警分局木新派出所警員黃致鋐、呂楚霖，7月23日中午12時許，接獲景美女中報案，一名男子戴假髮，穿著該校制服，趁亂混進校園，員警到場與校方合力逮捕該嫌疑人，並依現行犯移送法辦。

警方調查，許男住於桃園，無前科紀錄，自稱平常有變裝嗜好，當天他在家中刻意打扮，穿景美女中夏季制服，黃襯衫、黑褶裙、黑皮鞋，佩戴假髮，搭乘火車轉乘公車，當天中午到景美女中下車後，從正門口進入校園。

由於許男行為舉止怪異，在校舍及女廁遊蕩徘徊，且身材魁梧，女學生驚覺有異，立即通報教務處，校職員立即出面將許男請到辦公室，並撥打派出所電話報案。