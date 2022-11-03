影／「恨不得立即審理」 向心夫妻滯台1075天二審還在準備

總統大選前澳洲「王立強」共諜案牽扯中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，台北地檢署依國安法查辦，共諜案辦不成，轉追他們隱匿2億元港幣犯罪所得來台，依洗錢罪起訴；一審認為檢方舉證與洗錢構成要件不符，判夫妻無罪。檢方上訴，台灣高等法院今行準備程序，向心表示被留在台灣已3年，「我恨不得立即審理」。

憶起在台灣的時光，龔青（53歲）每天都在算日子，她說今天是第「1075天」。

「王立強」共諜案發生在2020年總統大選前夕，自稱「王立強」者在澳洲爆料是向心共諜下線，引爆政治與選舉效應。檢調於「王立強」爆料後，火速在機場攔截向心（59歲）、龔青夫婦離境，並以犯國安法發展組織罪嫌疑重大為由，祭限制出境處分。但共諜案不起訴，檢方改指向心夫妻洗錢。

檢方指控，向心2015年與大陸黃山新世界公司負責人孫天群經營的「幸福新世界」公司簽署協議，招攬房產投資訊息，以「半價銷售」、「5年代租」、「5年後全價購回」方式募資，在向心的「財富風暴電商」銷售。向心明知大陸國太集團從事詐騙，卻配合將非法所得購買自己的中國創新、中國趨勢公司股份，名義上將國太創設資金移至香港，實際上將2億多元港幣匯至台灣，購買台北市信義區「冠德遠見」3戶豪宅，製造金流斷點，犯洗錢罪。

不過北院認為，向心並無預見「幸福新世界」可能涉及非法，也無法預見國太業務為非法詐騙，更不知道國太購股資金是犯罪所得。此外，向心售出中國趨勢、中國創新股權，價格為交易當時市價，無不合理溢價情事，他將售股所得匯至台灣，也不是要避免遭陸、港查扣，沒有隱匿犯罪所得，與洗錢論罪要件不同，判兩人無罪。

高院今行準備程序，並就金管會銀行局函覆的資料詢問檢方和向心夫妻意見。向的律師方伯勳表示，向心夫妻來台購屋的資金來自Wealth Smart投資公司，而該資金又來自向心出售可換股債券的餘額，這與2015年12月28日將中國創新與中國趨勢賣給海豐證券所取得的股款無關。

方伯勳說，上述股款已用於清償金利豐證券的貸款，與包銷中國創新股權之用，沒有流入台灣。

檢方則表示，希望高院透過法務部國際及兩岸法律司再釐清細節。

方伯勳指檢方在偵查中已透過艾格蒙聯盟調查相關資料，偵查中也做相關司法互助，都沒有取得可證明洗錢的犯行證據。方說，檢方要提出涉及犯罪的證明，應在偵查中就完成，現在再去做司法互助不僅沒實益，也延宕本案審理；況且，檢方聲請調查的帳戶資料，只是在台購屋的資金來源，與國太集團在大陸涉非法吸金無關。