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雲林查獲首樁選舉賭盤 組頭和賭客對賭全被交保候傳

聯合報／ 記者蔡維斌黃于凡／雲林即時報導

雲林縣今天查獲首樁選舉賭盤，口湖鄉最近傳出有人以手機Line組群開設賭盤，原以是賭雲林縣長選局，經進一步追查竟是賭鄉長局，以組頭和賭客對賭方式，以兩名可能會當選的人選票數差數進行「押注」，並設定底價達上萬元，檢警今天約談蔡姓組頭及兩名賭客到案，訊後依賭博罪嫌諭令組頭10萬元、賭客2萬元具保候傳。

雲林地檢署檢察官施家榮最近接獲情資，指雲林縣口湖鄉出現選舉賭盤，即指揮雲林刑大、北港分局、台西分局，今天持法院核發搜索票，到口湖鄉蚵寮村、口湖村等處執行搜索。並約談58歲蔡男組頭、蚵寮村林姓(57歲)、口湖村林姓(48歲)等賭客到案。

檢方指出，涉嫌經營選舉賭盤的蔡姓組頭，以口湖鄉長的選舉，透過手機Line群組招攬賭客下注，以某一候選人讓另一候選人特定票數的輸贏方式，供不特定人下注簽賭，因而涉犯意圖營利聚眾賭博罪嫌。

據了解，目前口湖長選舉共有3人參選，組頭以實力較接近的兩候選人開盤，以票數差距較近的人贏得賭金，下注金額都在上萬元，檢警指出，蔡姓組頭先在群組供人下注，以手機期約方式簽賭，待開票日再以賭客下注的金額為憑進行輸贏，所以並沒有查獲賭金，但從查扣手機對話紀錄，已明確簽賭，構成賭博罪。

檢察官訊後，諭令蔡姓組頭10萬元交保候傳，賭客2名林男則分別命2萬元交保及請回。

雲林地檢署呼籲，選舉賭盤危害選舉的公正性，將嚴加查緝，民眾切勿以身試法。

檢警陸續傳訊賭客。記者蔡維斌／翻攝
檢警陸續傳訊賭客。記者蔡維斌／翻攝
蔡姓組頭涉嫌在手機供人簽注選舉賭盤，今被以十萬元交保。圖／雲林地檢署提供
蔡姓組頭涉嫌在手機供人簽注選舉賭盤，今被以十萬元交保。圖／雲林地檢署提供
檢警陸續傳訊賭客。記者蔡維斌／翻攝
檢警陸續傳訊賭客。記者蔡維斌／翻攝
檢警陸續傳訊賭客。記者蔡維斌／翻攝
檢警陸續傳訊賭客。記者蔡維斌／翻攝

口湖鄉 雲林

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