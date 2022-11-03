獨／長庚追討醫療欠費 民代助理幫簽住院同意書竟挨告

屏東一名男子罹癌前往高雄長庚醫院救治，因父母已逝，與親友少有往來，情急之下找屏東縣議員陳哲蕙助理代簽住院同意書，詎料出院時因積欠3萬多元醫療費，竟波及助理賴彥辰被告上法院，法官審酌認定長庚要求負連帶清償責任違反民法規定，駁回其清償欠費請求。但消息傳出引發議論，學者認為，欠債還錢天經地義，但催討手段太過，難免給人劫病濟富的感覺。

罹癌男子龔忠騰已64歲，是冊列低收入戶。他原打零工為生，因發生工安事故，右腳幾乎被天車壓殘，近年一直無法工作，豈料去年因體重急遽減輕，就醫檢查竟已是大腸癌四期。

龔忠騰說，他在高雄長庚就醫，得馬上住院接受化療，因父母已逝，鮮少與親友往來，「獨身一個人」，沒人可以幫忙簽住院同意書，只好找之前幫忙工安求償的賴彥辰，「希望他再幫忙簽個名，讓我可以住院」。

賴彥辰坦言，跟龔素昧平生，簽名前確實考慮了一下，「但想到人命關天，最後還是簽了。」詎料，龔忠騰後來住院一個多月，醫療費4萬4511元，出院時把全身錢掏光也僅付了9500元，尚欠3萬5011元，賴因在住院同意書上簽名，被高雄長庚一狀告上法院，需付連帶清償責任。

長庚主張，住院同意書上已載明，同意就住院期間一切費用負清償責任，因此要求簽名的賴彥辰清償3萬多元欠費，並依慣例按年利率百分之5計息。

賴彥辰表示，因想救人一命才簽名，因情況緊急未細看同意書內容，以為龔是低收入戶，相關醫療都有健保支付，不致有問題，況且其就醫時正是新冠疫情最凶險時刻，無法入院探視，也未與其聯繫不知就醫細節，要求他清償欠費無理。

法官認為，被告在患者入院醫療前簽署同意書，無法確切認知其所負擔債務，且當時情況急迫無法詳細審閱，要求其負連帶清償責任違反民法規定無效，判長庚敗訴，賴彥辰不需清償醫藥費，訴訟費用則由長庚與龔忠騰各付一半。

龔忠騰仍持續在長庚就醫，他表示，「雖然欠錢但長庚仍讓我回診，儘管狀況很差，好像在鬼門關徘徊，但很謝謝醫生救我一命，讓我可以再拚拚看。」他說，只要身體狀況好點，一定會想辦法再工作還錢，心裡最愧疚的還是把賴彥辰牽扯進來，「說到底我們根本不算認識，但他常載我跑醫院，還為了我跑法院，這份情真不知怎麼還！」

賴彥辰直言，「家裡有長輩是長庚醫師，家人對醫師都很敬重！」欠錢還錢是天公地道的事，但醫院催討手段真的可以再柔軟些，「真的，天下苦人多！」

長庚醫院表示，院方明訂辦法，依規定清理醫療欠費，視未繳納情形，相繼寄出催繳函、存證信函等告知病患，作法都屬合法合理，各大醫療院所作法大也大致相同，一來是維持醫療機構收入，也避免惡意欠債者。

院方強調，清寒無力繳納醫療費患者，可向院方社會服務處尋求協助，針對醫療費疑問也有醫事課人員可協助處理，不會將有就醫需求病患拒於門外。

高醫大醫學社會系與社會工作學系副教授陳政智認為，長庚催討欠費合法合理但沒人情味，或有些患者惡意欠債，但其中一定也有老病殘，長庚提告前有沒有篩檢？有沒有透過社工催討？有沒有連結社會資源給予協助？若都未執行，只是就法論法，要求欠債還錢，顯然過頭，難免給人劫病濟富的感覺。

陳政智透露，近年或受疫情影響，醫療機構收入受衝擊，他到某些縣市督導，還聽聞有醫院因患者付不出錢，硬把人趕出院。醫療機構在台灣被視為非營利組織，但現實狀況卻非如此，醫院主事者不能一昧只想創造獲利，一定要與社會大眾一起呼吸一起脈動，才能贏得尊重，否則賺再多錢也沒意義。

陳政智強調，他支持長庚針對惡意欠債者積極追討，但對老病殘還是要多點仁慈，不要出手太重，這些民眾可能一輩子沒上過法院，有些久病不癒已飽受折磨，再被告嚇都嚇死，萬一發生意外沒人能負責。