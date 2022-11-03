新店瑠公圳老宅面臨迫遷 她狀告農田水利署法院裁定出爐

居民賴碧珍的房產位在台北市瑠公農田水利會所有的土地上，因土地標售面臨拆遷問題，她認為自己的承租權、優先購買權遭侵害，提行政訴訟請求確認瑠公農田水利會提案決議的部分函文無效，台北高等行政法院認為函文不是行政處分，賴女起訴不合法，裁定駁回請求，可抗告。

賴女的建物坐落在新北市新店區5筆土地上，而土地屬於瑠公農田水利會所有，之後有他人申請承購土地，瑠公農田水利會以現況公開標售、讓售，並報請台北市政府、農委會同意備查在案。

賴女主張，她已公然和平占用5筆土地多年，應有承租權、優先購買權，認為瑠公農田水利會逕行公開標售及讓售，導致她的權利受到侵害，去年向農委會陳情請求確認相關函文無效，但農委會回應函文不是行政處分，無法提請確認無效，她不服而提起行政訴訟救濟。

北高行指出，賴女雖主張函文屬於行政處分，但瑠公農田水利會處分自有的財產土地，依當時適用法規，瑠公農田水利會僅需經會務委員會審議通過，報請主管機關「備查」即可，不用待主管機關作成決定，就可完成法定效力。