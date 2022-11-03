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影／虛擬公司技術長攜關鍵程式碼跳槽 舊東家損失4億多元

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

張姓男子（39歲）曾任職國內知名虛擬實境公司iStaging「愛實境」技術長，今年初跳槽「光禾感知」後，將舊東家的關鍵程式碼私下重製VR產品到新公司，更私自入侵舊公司資料庫，節省開發費用，粗估造成老東家4億多元的損失。

警方指出，國內iStaging「愛實境」為知名虛擬實境公司，以VR虛擬實境技術引擎打造線上虛擬展間，多家如LV等國際名牌精品合作，打造不用出門就能到展間看到精品。

不過前技術長張嫌任職期間，取得關鍵程式碼後私下重製VR產品，私下接案對外招募客戶，今年2至3月間，以1500萬元高額技術移轉費用與350萬元年薪條件，跳槽到「光禾感知」擔任顧問及產品長，負責開發VR虛擬技術。

「愛實境」發現，張嫌跳槽到新公司後，疑似將他們的關鍵技術重製到新公司VR展間，提告後由刑事局偵辦。

警方針對被告公司線上VR展間進行代碼分析，發現展間存有可疑連接，進一步分析原告公司資料庫LOG紀錄，發現張嫌離職前，私自開設後門帳號，離職後公司帳號雖交接歸還，但仍持續以後門帳號修改原公司Firebase資料庫及私自連結被告公司VR展間進行操作，藉以節省開發時程、成本，並盜用原告程式碼及侵入資料庫竊取資源提供新公司使用。

警方今年9月搜索，取得相關侵權VR展間程式碼，初步檢視後確實非法連結存取原告公司資料庫，且比對被告公司VR展間核心(Core)程式碼及程式註解部分多處與原告公司VR產品完全相符。

展間多次引用原告公司相關電磁紀錄物件，舊公司初估營業、研發及業務損失金額達4億6320萬元。

警方帶回張嫌及新公司王姓公司負責人、兩名工程師到案說明，全案依妨害電腦使用、著作權法、營業秘密法等案，移送台北地檢署偵辦。

張姓男子（39歲）曾任職國內知名虛擬實境公司iStaging「愛實境」技術長，今年初跳槽「光禾感知」後，將舊東家的關鍵程式碼私下重製VR產品到新公司，更私自入侵舊公司資料庫，節省開發費用，粗估造成老東家4億多元的損失。記者廖炳棋/翻攝
張姓男子（39歲）曾任職國內知名虛擬實境公司iStaging「愛實境」技術長，今年初跳槽「光禾感知」後，將舊東家的關鍵程式碼私下重製VR產品到新公司，更私自入侵舊公司資料庫，節省開發費用，粗估造成老東家4億多元的損失。記者廖炳棋/翻攝
張姓男子（39歲）曾任職國內知名虛擬實境公司iStaging「愛實境」技術長，今年初跳槽「光禾感知」後，將舊東家的關鍵程式碼私下重製VR產品到新公司，更私自入侵舊公司資料庫，節省開發費用，粗估造成老東家4億多元的損失。記者廖炳棋/翻攝
張姓男子（39歲）曾任職國內知名虛擬實境公司iStaging「愛實境」技術長，今年初跳槽「光禾感知」後，將舊東家的關鍵程式碼私下重製VR產品到新公司，更私自入侵舊公司資料庫，節省開發費用，粗估造成老東家4億多元的損失。記者廖炳棋/翻攝

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