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影／遷籍被當「幽靈人口」判有罪 華航工會理事長：候選人空降卻沒事？

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

華航企業工會理事長劉惠宗、理事朱良駿、桃園市空服員職業工會理事長趙剛4年前遷戶籍，投票支持參選桃園市長的工會秘書長朱梅雪，最高法院認定3人為「幽靈人口」，依妨害投票罪判3人有罪定讞。3人認為刑法幽靈人口的規定「雙標」，有違憲之虞，今聲請釋憲。

劉惠宗等人認為，台灣每逢選舉常發生候選人「空降」現象，候選人明明與在地沒有關聯，只為政治盤算和權力考量才遷戶籍參選，也不會被處罰，但工人遷籍投票卻會構成俗稱的幽靈人口罪，認為刑法相關規定是「只許州官放火，不許百姓點燈」的雙標條文，嚴重違憲。

律師李荃和指出，政治人物可以自由遷戶籍至任何地區成為候選人，並投票給自己，但人民遷戶籍行使參政權，卻被課以刑罰，明顯是差別待遇，侵害憲法第7條保障的平等權。

他說，現有法律規範以戶籍地劃定選舉權的行使範圍，也劃定選舉對象和民意決定事項的範圍，限制選舉自由，刑法第146條第2項規定「意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票者」，以支持候選人而遷戶籍者作為處罰對象，侵害憲法保障的參政權。

李荃和表示，憲法保障人民有自由居住、遷徙的權利，而戶籍制度只是為了行政管理方便，現今人民因就學、工作，生活圈跨越多個行政區域，戶籍和住居地分離狀況十分常見，理應讓人民自由決定戶籍地。

他認為，刑法第146條第2項規定不淡限制人民決定戶籍地的自由，「虛偽遷徙戶籍」的定義也過於空泛，若將戶籍地和實際居住地分離的狀況都是為虛偽，全台灣將多出800多萬幽靈人口，不符比例原則，也侵害憲法保障的居住遷徙自由。

律師劉冠廷指出，劉惠宗等3人因工作和桃園有深刻的地緣關係，和桃園的人、地、事務有高度連結，基於住民自決原則，享有投票權利，3人遷戶籍並非使投票結果不正確，反而是讓投票結果成為正確，真實反映在桃園生活的人民意見。

華航企業工會2018年5月31日會員大會推派朱梅雪參選桃園市長，劉惠宗等人為讓朱梅雪當選、取回保證金，同年6、7月分別從台北市遷戶籍到桃園市，同年11月24日投票給朱梅雪；檢方認定3人犯妨害投票罪而起訴。

一審依妨害投票罪判3人有罪，二審改判無罪，但最高法院撤銷發回更審；更一審再判3人有罪，維持一審判決，判3人各3月徒刑，得易科罰金，褫奪公權1年，宣告緩刑2年，經最高法院駁回上訴定讞。

律師李荃和。記者林孟潔／攝影
律師李荃和。記者林孟潔／攝影
華航企業工會理事長劉惠宗。記者林孟潔／攝影
華航企業工會理事長劉惠宗。記者林孟潔／攝影
華航企業工會理事長劉惠宗（左三）等人認為刑法幽靈人口規定有違憲之虞，今遞狀聲請釋憲。記者林孟潔／攝影
華航企業工會理事長劉惠宗（左三）等人認為刑法幽靈人口規定有違憲之虞，今遞狀聲請釋憲。記者林孟潔／攝影
律師劉冠廷。記者林孟潔／攝影
律師劉冠廷。記者林孟潔／攝影

投票 桃園市長 華航

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