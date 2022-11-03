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影／議員金中玉今午報到了！稱到宜蘭地檢報到被拒

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

18年前台北縣議會爆出「賣預算回扣案」，現任議員高敏慧、何淑峯、金中玉及前任議員楊寶猜、王淑惠等人均被最高法院判刑確定，今發監服刑，男性暫寄臺北看守所，再送宜蘭監獄執行；女性受刑人則暫寄女子看守所，再送桃園女子監獄。

今天上午何淑峯、高敏慧等人陸續報到，僅剩金中玉一人未到，記者致電，金中玉稱他現在跟律師在一起，律師正在處理，「你們絕對找不到我」。新北地檢署中午核發拘票交由警方進行拘提，警方到金的住所撲空。

下午記者再度致電金中玉，他向記者稱，他今天上午未到是因害怕媒體，所以跑到宜蘭地檢署想直接報到入監，卻被宜檢拒絕，「已在返回新北的路上，覺得自己被冤枉，但遇到就勇敢去承受，會提非常上訴、違憲」。

宜蘭地檢署指出他未親自到地檢，僅委託助理詢問，因戶籍問題宜檢並無管轄權，新北檢也沒有囑託，所以拒絕。

下午3時30分，金中玉在兩名壯漢簇擁下終於現身地檢署執行科報到，面對記者提問大方揮手，回應「勇敢承受」，進入偵查大樓前還和壯漢聊了許久，才依依不捨進入偵查大樓。

金中玉等11位黨籍包含國民黨、民進黨與親民黨的議員，被控將補助款額度「賣」給需要經費辦活動的業者，由最高法院上月27日依對於職務上行為收受賄賂罪，判金中玉3年10月徒刑定讞，除了獲判緩刑的朱佩瑛與判決4年確定的呂世喜因開刀請假外，其餘8人均已完成報到。

議員金中玉在進入偵查大樓前，與陪同壯漢竊竊私語。記者柯毓庭／攝影
議員金中玉在進入偵查大樓前，與陪同壯漢竊竊私語。記者柯毓庭／攝影
議員金中玉上午原向媒體稱「絕對找不到我」，下午在兩名壯漢簇擁下到新北檢報到，大方向媒體揮手，稱「勇敢承受」。記者柯毓庭／攝影
議員金中玉上午原向媒體稱「絕對找不到我」，下午在兩名壯漢簇擁下到新北檢報到，大方向媒體揮手，稱「勇敢承受」。記者柯毓庭／攝影

議員 新北

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