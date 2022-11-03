影／議員金中玉今午報到了！稱到宜蘭地檢報到被拒

18年前台北縣議會爆出「賣預算回扣案」，現任議員高敏慧、何淑峯、金中玉及前任議員楊寶猜、王淑惠等人均被最高法院判刑確定，今發監服刑，男性暫寄臺北看守所，再送宜蘭監獄執行；女性受刑人則暫寄女子看守所，再送桃園女子監獄。

今天上午何淑峯、高敏慧等人陸續報到，僅剩金中玉一人未到，記者致電，金中玉稱他現在跟律師在一起，律師正在處理，「你們絕對找不到我」。新北地檢署中午核發拘票交由警方進行拘提，警方到金的住所撲空。

下午記者再度致電金中玉，他向記者稱，他今天上午未到是因害怕媒體，所以跑到宜蘭地檢署想直接報到入監，卻被宜檢拒絕，「已在返回新北的路上，覺得自己被冤枉，但遇到就勇敢去承受，會提非常上訴、違憲」。

宜蘭地檢署指出他未親自到地檢，僅委託助理詢問，因戶籍問題宜檢並無管轄權，新北檢也沒有囑託，所以拒絕。

下午3時30分，金中玉在兩名壯漢簇擁下終於現身地檢署執行科報到，面對記者提問大方揮手，回應「勇敢承受」，進入偵查大樓前還和壯漢聊了許久，才依依不捨進入偵查大樓。