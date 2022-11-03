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未報到入監遭發拘票 金中玉：正從宜蘭趕往新北檢
18年前爆發台北縣議員收賄販售補助款案日前定讞。檢方今天對未如期報到的新北市議員金中玉發布拘票，金中玉說，他正從宜蘭前往新北地檢署報到，將提違憲與非常上訴官司。
18年前爆發的台北縣議員收賄販售補助款案日前判刑定讞，現任民主進步黨籍市議員高敏慧判刑5年、何淑峯4年10月及無黨團結聯盟市議員金中玉3年10月，另7名前台北縣議員遭判3年至6餘年不等。均褫奪公權。
台灣新北地方檢察署日前發傳票，通知10人今天上午10時到新北檢執行科報到並發監執行，截至下午3時，除金中玉未現身，呂世喜因病住院改期報到以外，高敏慧、何淑峯及另6人都已報到，將入監服刑。
金中玉近中午12時接受媒體電話訪問時說，他正跟律師在一起，全權委託律師處理這件事，還稱「你們絕對找不到我」。記者詢問，今天不打算報到入監，他說對。
檢方下午1時許發拘票，交由警方進行拘提，如拘提未到案，將發布通緝。
記者下午近3時再度致電金中玉，他說，他稍早有去宜蘭地檢署報到，但宜蘭地檢署不收他，所以他正在前往新北地檢署報到。
金中玉說，與律師討論完後決定提違憲與非常上訴官司；至於為什麼這麼不想報到，他說，他很害怕媒體，不想在媒體前面曝光，且他從頭到尾都覺得自己是冤枉的，「可是冤枉的就遇到了要怎麼辦，就勇敢去承受吧」。
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