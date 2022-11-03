聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉縣部分激戰鄉鎮選舉傳銀彈攻勢 檢警調大舉出動搜索偵辦
嘉義縣五合一選戰，距投票日愈近，激戰區銀彈傳聞甚囂塵上，新港、朴子、中埔等鄉鎮，傳出議員、鄉民代表、村里長選舉涉賄選，有候選人透過椿腳，以現金、禮品行賄，檢察官指揮縣調查站、警察局刑大、民雄、中埔及朴子警分局員警，帶回涉案人偵辦中。
嘉檢指揮嘉縣調查站調查官、縣警局及民雄、中埔及朴子警分局員警員警，分別前往朴子市某市民代表候選人、里長候選人、新港鄉某村長候選人、中埔鄉某議員候選人的樁腳、選民住處，執行搜索，傳喚相關涉案人。
初步調查，新港鄉某村長候選人涉嫌透過樁腳，以1票2000元向選民買票；中埔鄉某議員候選人透過樁腳，以每票千元向多名選民買票；朴子市某里長候選人涉送禮品給選民，截至下午還在調查站、警分局偵訊中，晚間移送地檢署複訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言