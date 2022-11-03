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嘉縣部分激戰鄉鎮選舉傳銀彈攻勢 檢警調大舉出動搜索偵辦

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣五合一選戰，距投票日愈近，激戰區銀彈傳聞甚囂塵上，新港、朴子、中埔等鄉鎮，傳出議員、鄉民代表、村里長選舉涉賄選，有候選人透過椿腳，以現金、禮品行賄，檢察官指揮縣調查站、警察局刑大、民雄、中埔及朴子警分局員警，帶回涉案人偵辦中。

嘉檢指揮嘉縣調查站調查官、縣警局及民雄、中埔及朴子警分局員警員警，分別前往朴子市某市民代表候選人、里長候選人、新港鄉某村長候選人、中埔鄉某議員候選人的樁腳、選民住處，執行搜索，傳喚相關涉案人。

初步調查，新港鄉某村長候選人涉嫌透過樁腳，以1票2000元向選民買票；中埔鄉某議員候選人透過樁腳，以每票千元向多名選民買票；朴子市某里長候選人涉送禮品給選民，截至下午還在調查站、警分局偵訊中，晚間移送地檢署複訊。

嘉縣部分激戰鄉鎮選舉傳銀彈攻勢， 警調大舉出動搜索偵辦。圖為縣警察局。記者魯永明／攝影
嘉縣部分激戰鄉鎮選舉傳銀彈攻勢， 警調大舉出動搜索偵辦。圖為縣警察局。記者魯永明／攝影
嘉縣部分激戰鄉鎮選舉傳銀彈攻勢， 警調大舉出動搜索偵辦。圖為縣調查站。記者魯永明／攝影
嘉縣部分激戰鄉鎮選舉傳銀彈攻勢， 警調大舉出動搜索偵辦。圖為縣調查站。記者魯永明／攝影

嘉義縣選舉 賄選

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