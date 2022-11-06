失望！ 宗教人權覺醒五周年、《宗教基本法》仍在原地踏步

釋見引法師

民國106年7月23日，一場「眾神上凱道」的遊行活動，讓一向沉默、與世無爭的宗教團體走上了街頭，除了主張「捍衛信仰、守護香不能斷火」之外，也是對於當時內政部提出的《宗教團體法》草案，因行政管制密度過高，有侵犯宗教自由之虞，表達不滿。

宗教立法原地踏步

這次的遊行活動震驚社會，也觸動了各界維護台灣宗教自由的決心，可說是台灣「宗教人權覺醒」的濫觴，然而，五年過去了，政府對於宗教立法依舊在原地踏步，不見有新的進度，不禁讓宗教團體再次感到失望。

「人權立國」一直是政府施政的積極主張，我國自民國98年12月10日已將聯合國《公民與政治權利國際公約》與《經濟社會文化權利國際公約》正式成為國內法，政府部門也必須依此提出國家人權報告，說明我國對於聯合國兩公約落實執行的程度。

二年過去了 政府回應無聲無息

在民國109年6月間，行政院提出的聯合國兩公約第三次國家報告中，有關「宗教人權」的部分依舊著墨不多，對於宗教團體關注的宗教人權部分更是付之闕如，於是台灣佛教總會聯合中國佛教會、中華佛教比丘尼協進會三個團體共同撰寫《就ICCPR & ICESCR兩公約第三次國家報告──2021宗教團體平行報告》，主動提出了關於台灣宗教人權的影子報告，將目前台灣宗教團體所關切的議題囊括其中，如今二年過去了，很可惜的，政府的主管部門對宗教團體提出的這些議題還是鮮少有回應。

當然我們也慢慢地瞭解到政府方面似乎有進一步重視宗教界的問題，例如：為響應美國的倡議，由總統同意遴聘我國首任宗教自由無任所大使，代表政府協助推動與理念相近國家以及全球公民社會，在宗教自由議題方面加強國際連結與合作。

(本文出自《宗教團體不動產之確保與宗教自由之完善》，未經同意禁止轉載。) 此外，也立法通過了《宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例》，目的在解決宗教團體因用地取得困難，而有長期利用「借名登記」的現象存在，為了避免宗教團體的財產被私人所侵吞而訂立此條例，藉以保障宗教團體財產權，這都是屬於政府方面善意的表現。

但宗教團體希望政府不要只單單徒具形式，而是要能夠真正貫徹大法官會議釋字第573號解釋的精神，同時也落實《公民與政治權利國際公約》第18條所明白揭示關於宗教信仰、思想自由的維護。並於國內儘速通過《宗教基本法》，再以此為框架，訂定完善的《宗教團體法》等相關法規，讓宗教團體的管理於法有據，讓宗教人權的自由得以獲得保障。

宗教界想凌駕國家法制？

過去在一些有心人士和媒體操弄之下，讓社會大眾質疑宗教界想要凌駕於國家法制之外，不願意受到法律的約束管制，其實這是一項很大的誤解，宗教界對於宗教法制化向來十分支持，尤其這五年來，宗教團體與法界人士、學者專家透過撰文、集會不斷地針對《宗教基本法》的內容進行反覆研究討論，並推廣我們的理念，期盼得到社會各界共識，藉此提供政府在訂立《宗教基本法》時可做為參考。

但同時我們也希望政府相關單位能夠展現積極的態度，聆聽宗教界真實的心聲及重視的各項議題，包括：完善宗教用地規劃政策、解決宗教團體土地使用問題、輔導開放全國寺廟補辦登記、完成寺廟合法化、儘速完成《宗教基本法》及各相關法規立法等，而都是政府應認真去面對及解決的問題。

台灣是一個「宗教多元」的社會，包容著各種的宗教信仰，宗教不僅給予人民精神上的慰藉，提供國家穩定發展的基石，更是強而有力的社會規範，政府應該珍惜這難得的「軟實力」，儘快讓宗教相關的法制能夠健全、完善，這對於台灣宗教團體的發展必然有著極大的幫助，也更能發揮撫慰人心、安定社會的積極力量。

台灣身為科技大國，技術早已受到世界肯定，但若能在宗教的議題上儘早完成《宗教基本法》立法，讓我國的「宗教自由」保障法制與國際接軌，彰顯我國《憲法》保障宗教信仰自由的「人權立國」精神，成為華人社會中保障宗教自由法制的典範，必可在科技大國後再成為宗教大國，擔任世界上引領並維護宗教自由的重要角色。

（本文作者為中國佛教會副理事長）

(本文出自《宗教團體不動產之確保與宗教自由之完善》，未經同意禁止轉載。)