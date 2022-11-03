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整批詐團就他當車手落網 只領3500酬勞要賠48萬確定
台中市羅姓婦人在前年間，接獲詐騙集團假冒她女兒行騙，羅婦因此匯款48萬元，遭歹徒提領一空，經報案後，警方循線查獲負責領款的邱姓車手，因為該團詐騙集團，只有邱男落網，羅婦向邱請求48萬元賠償，邱辯稱僅領3500元酬勞，索賠金額太高，二審駁回上訴，判賠確定。
判決指出，邱姓男子在2020年10月間，加入姓名、年籍不詳，綽號「阿龍」為首的詐騙集團，歹徒在前年10月14日上午11時許，打電話給羅姓婦人，佯稱是羅婦的女兒，有需要急用錢，羅婦不疑有他，前往銀行陸續匯款48萬元，其中15萬元由人頭帳戶的所有人，交付給邱男，邱男再搭計程車，前往台中高鐵站，將錢交付「阿龍」。
一審刑事部分，邱被判刑1年3月，羅婦另外提起附帶民事求償，因全團僅有邱男落網，羅婦索償損失全額48萬元。
台中高等行政法院審理時，邱男喊冤，辯稱整個過程，他僅領到3500元酬勞，「連48萬元的1％都不到」，請求法官駁回訴請。
合議庭認定，邱男在詐騙集團擔任「取款車手」角色，就算沒有全程參與，取得全部犯罪所得，但仍屬於詐騙集團成員，故意共同違反善良風俗，損害羅婦權益，屬於共同侵權行為人，對於羅婦所有損失，有連帶賠償責任，邱男辯詞不可採，判賠48萬元，全案確定。
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