快訊

趙少康提「竹市換北市」 朱立倫曝「一前提」揭可能性

央行Q3理監事會鷹鴿分明 理事因「這理由」疾呼升息1碼

新北繼父凌虐3童 生母知情未保護均遭起訴

中央社／ 台北3日電

新北巿3名幼童於學校放學後，遭楊姓繼父禁止晚上10時前返家，也沒晚餐吃，楊並另於深夜要求3童抄寫功課，顏姓生母明知凌虐卻未保護孩子。士檢依妨害幼童發育罪起訴楊、顏。

士林地檢署起訴書指出，3名遭凌虐的兒童分別為民國97年、98年及102年出生，楊姓繼父因未導正偏差教養子女方式，以3童非親生子女，於109年4月起至6月間止，明知3童在每天下午5時許放學，竟禁止3童於晚間10時前返家，且未提供3童晚餐，導致3童只能在外遊蕩及挨餓。

起訴書指出，楊男因長期作息不正常，經常於午夜12時起床後，要求3童在深夜背書及抄寫功課，並以手舉書包罰站及毆打方式凌虐3童，顏母明知竟未保護3童，讓楊男持續凌虐行為，導致3童因長期睡眠不足而身心痛苦。楊男涉以徒手或持棍毆打3童致傷。

起訴書指出，楊男又於110年7月至8月暑假期間，在顏女出外工作時，未提供3童飲食，若得知3童向超商取用待用餐時，對3童加以責打。

新北市家庭暴力暨性侵害防治中心於109年7月2日、110年3月18日、5月5日多次接獲通報，並於110年9月1日開學時，以及國小通報指3童有體重明顯減輕及身體受傷等，於110年9月2日將3童送往衛生福利部台北醫院驗傷後，檢警著手偵辦。

士林地檢署日前偵結，依刑法第286條第1項的妨害幼 童發育罪嫌將楊男及顏女起訴，並建請法院依兒童及少年福利與權益保障法規定，加重其刑。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

家庭暴力

延伸閱讀

不滿新北市府無反省及悔意 恩恩爸預告明早提國賠訴訟

恩恩爸明天將至新北地方法院 正式向新北市3機關提告

藍黨團酸林佳龍是正國會候選人 用新北選舉搞派系鬥爭

橋梁及路況養護績優 新北工務局獲交通界「奧斯卡」

相關新聞

影／議員金中玉今午報到了！稱到宜蘭地檢報到被拒

18年前台北縣議會爆出「賣預算回扣案」，現任議員高敏慧、何淑峯、金中玉及前任議員楊寶猜、王淑惠等人均被最高法院判刑確定，...

10議員貪汙入監剩他未到！金中玉嗆「今天找不到我」 被檢方發拘票

18年前台北縣議會爆出「賣預算回扣案」，現任議員高敏慧、何淑峯、金中玉及前任議員楊寶猜、王淑惠等人均被最高法院判刑確定，...

新店瑠公圳老宅面臨迫遷 她狀告農田水利署法院裁定出爐

居民賴碧珍的房產位在台北市瑠公農田水利會所有的土地上，因土地標售面臨拆遷問題，她認為自己的承租權、優先購買權遭侵害，提行...

影／虛擬公司技術長攜關鍵程式碼跳槽 舊東家損失4億多元

張姓男子（39歲）曾任職國內知名虛擬實境公司iStaging「愛實境」技術長，今年初跳槽「光禾感知」後，將舊東家的關鍵程...

影／婦匯35萬元代收乾女兒父親包裹 警要求和他視訊揭騙局

高市鍾姓婦人日前接獲自稱蔡姓乾女兒的父親來電，指他人在國外，請鍾婦代收包裹，並代付33萬通關費；鍾不疑有他，至郵局匯款時...

影／遷籍被當「幽靈人口」判有罪 華航工會理事長：候選人空降卻沒事？

華航企業工會理事長劉惠宗、理事朱良駿、桃園市空服員職業工會理事長趙剛4年前遷戶籍，投票支持參選桃園市長的工會秘書長朱梅雪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。