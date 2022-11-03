台中男養28隻狗餓死25隻！屍體被當食物啃咬 依動保法判六月

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影 台中張姓男子在狹小租屋處養了28隻狗，卻沒妥善照顧造成環境髒亂不堪、排泄物遍佈，有25隻陸續餓死、病死，屍體還遭同類啃食，宛如煉獄；檢方查，多隻狗經動物法醫解剖確認營養不良、嚴重消瘦，死因是「未妥善照顧」，法院審理後依違反動保法判張6月，併科罰金20萬元，可上訴。

檢警調查，張男（29歲）2019年起在台灣大道承租4樓房子，前前後後在裡頭養了多達28隻狗，他明知應飼養犬隻應提供充足、適當，乾淨且無害的食物及生活環境，卻疏於維護管理，期間台中市動保處曾獲報多次上門稽查，都發現張養狗環境髒亂、狗隻消瘦。

但張男沒有改善，造成犬隻長期食物缺乏、營養不良，飼養了28隻狗中造成25隻陸續餓死、病死，最後經動保處移送法辦。

檢方訊時，張男雖坦承養的狗大量死亡，但矢口否認有違反動保法，辯稱自己平時擔任保全不常在家，有時候是由他的黃姓女友餵食，自己也有買飼料餵養，還說「不知道牠們為什麼會營養不良」。

動保處也提出多次稽查照片、報告佐證，顯示張男租屋處環境擁擠、髒亂不堪，甚至遍布狗便等排泄物，更沒有充足的飲水、食物。

另台大動物法醫解剖指出，張飼養的6隻狗經解剖，都發現長期飢餓、營養不良及嚴重消瘦情形，甚至還有部分犬隻遺體疑死後遭同住的其他動物啃咬，死亡方式都歸為「未妥善照顧」。

檢方認為，張男在租屋處養狗卻讓環境髒亂不堪、遍佈排泄物，2019年起就陸續有犬隻罹病、缺水死亡，卻仍不改善更造成其他狗死後屍體遭同類啃咬，偵結依法起訴；全案經檢察官、張男達成認罪協商，法院不經言詞辯論，直接依違反動保法判張6月徒刑，併科罰金20萬元。