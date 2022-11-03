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師生衝突釀傷！家政師帶菜刀和家長談判 判刑4月恐坐牢

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄陳姓國中家政老師為了管教少女，兩人卻爆發衝突，陳女和少女家長和談時，還帶菜刀出席，被法官認為無悔悟之心判刑。示意圖／ingimage
高雄陳姓國中家政老師為了管教少女，兩人卻爆發衝突，陳女和少女家長和談時，還帶菜刀出席，被法官認為無悔悟之心判刑。示意圖／ingimage
陳姓國中家政老師管教班上曾姓國中生，雙方從口角演變全武行，兩人從教室吵到室外，曾姓少女還因此跌倒受傷，曾女家長趕到學校時，陳女卻帶著菜刀和家長面談，高雄地院審理後，依成年人對少年犯傷害罪，判陳女4月徒刑，因刑期加重後不得易科罰金，陳女除非上訴獲緩刑、聲請易服社會勞役，否則將面臨入監。

判決指出，曾姓少女就讀國二，前年10月23日下午1時許，曾女在家政課上拿麵粉和同學玩鬧，陳女為了管控教室秩序，出言制止曾女，還脫口罵曾「死小孩」，沒料曾女不服管教，回罵陳女三字經、五字經，還朝桌上丟烤肉夾。

陳女見曾女不服管教，將她帶出教室外訓斥，沒料曾女不滿，轉頭就走回教室，陳女跟著進去，卻被曾女潑水，於是兩人爆發衝突，陳女拉著曾女走出教室，過程中曾女不小心摔倒撞到桌角，導致她右腰受傷，其他老師聽到衝突聲，趕到現場才排解這場師生衝突。

陳女事後在教師群組發文，稱曾女「不尊重上課！學生暴力」，「我盡了全身的氣力才不讓自己受更重的傷」、「上課中突然被攻擊的感覺真的很恐怖」，後來曾女家長發現女兒受傷，跑到學校找陳女理論，雙方會談時，陳女直接攜帶一把「菜刀」放在桌上，家長認為陳女沒和解意圖，直接提告。

高雄地院審理時，陳姓教師喊冤，稱當時是曾女先潑水，又動手抓傷她右手臂，她擔心學生情緒失控，會傷害到自己跟其他同學，才會抓手制止，再請同學找教官協助，並沒有要把她拉出教室，當天曾女會滑倒是因為地板濕滑，才會摔傷。

不過法官傳喚當天在場的同學出庭，同學指當天是陳女被潑水後，就強拉曾女至教室外面，雙方因肢體衝突才會受傷，且根據學校輔導主任說法，當天是陳女一直抓著少女的手不放。

法官綜合現場人證，認為陳師僅被少量的水潑到就強拉少女出教室，不構成正當防衛要件，且案發後造成曾姓少女許多壓力，要接受心理方面輔導，又不願承認自己先動手攻擊，一再以各種理由合理化行為。

法官考量陳女無前科，依成年人對少年犯傷害罪，判刑4個月，由於罪刑經兒少法加重後，本刑達7年6個月，陳女不符易科罰金條件，陳女除非上訴獲緩刑、聲請易服社會勞役，否則將面臨入監。

傷害罪

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