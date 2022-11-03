涉詐助理費900萬元 台南議員谷暮‧哈就 掩面哭泣認罪

台南市議員谷暮‧哈就被控擔任第1、2屆議員期間涉詐助理費約900萬元，被依違反貪汙治罪條例起訴，合議庭預定12月13日宣判。圖／取自谷暮‧哈就臉書 台南市議員谷暮‧哈就被控擔任第1、2屆議員期間涉詐助理費約900萬元，被依違反貪汙治罪條例起訴，台南地院今開辯論庭，她悔悟掩面哭泣，指誤用助理費，將人生事業毀於一旦，但從未將分文放進口袋私用，現在她只想與兩小孩一起生活，彌補過去12年未陪伴他們成長的缺憾。

谷暮‧哈就在檢方偵辦期間，即自白認罪，並繳回所有犯罪所得，連同同案被告谷暮的婆婆、胞姊等人均到庭認罪，請求法官從輕量刑，而合議庭預定12月13日下午宣判。

谷暮的律師表示，谷暮為此案身心受盡焦熬，但仍用心問政及扶養小孩，金額雖大，但仍不足支出人事及辦公室1300多萬元，請法官輕判，並給予緩刑機會。另律師也說，谷暮是原住民，力爭上游，也對廣大族人奉獻心力，服務範圍擴及外縣市原住民族群，需更多人力及物力，也造成龐大財政負擔，一時糊塗而犯下本案，但制度上漏洞及其適用疑慮亟需修正，請求法官斟酌制度缺陷從輕量刑。

谷暮情緒激動，悔悟掩面哭泣，她說，從政12年，單純只想服務原鄉住民，無黨無派的投入政治，希望能從政策上全面關切原住民生活，沒收財團或金主的錢，自掏腰包，衷心以為透過自己角色，發揮影響力，一直努力迄今，但沒想到卻跌在助理費上。

她表示，因自己對助理費認知，誤用助理費，卻將人生事業毀於一旦，但從未將分文放進口袋私用，統統用在人事及辦公室費用之上。這3年來，她沒有一天好好睡過，現在她只想與兩小孩一起生活，彌補過去12年未陪伴他們成長的缺憾。

檢方認其犯後態度良好，同意法官減輕量刑，惟對緩刑部分需附加條件，向公庫支付一定金額。谷暮律師指出，谷暮未再參選，正在高師大唸博士班，工作暫無著落，且為繳還助理費已借高額貸款，希望緩刑附加條件能在10萬元以下。