憲法訴訟法才上路就要大修 邱顯智：應讓子彈飛久一點

立法院司法及法制委員會今就憲法訴訟法部分條文修正案開公聽會，立委邱顯智表示，2019年憲訴法才修法，朝野黨團幾乎無意見，但現在要大幅度修法，聽不出司法院堅實的理由是什麼？他質疑執行沒幾個月就要大幅度改變，其中卻多是訴訟經濟的考量，司法院應讓子彈「飛久一點」。

邱顯智表示，憲法訴訟法第53條第2項「判決前已適用前項法規範作成之刑事確定裁判，檢察總長得依職權或被告之聲請，提起非常上訴。」要改成「判決前適用立即失效之法規範作成之確定裁判，其效力除法律另有規定外，不受影響。」但若是嚴重侵害基本權的案件時，要怎麼處理？條文一方面看起來是維持法的安定性，另一面又要維護實質正義，要如何處理？

律師吳欣陽表示，自己參與的今年度憲判字第四號總共歷時5年，但農田水利組織改制案則為1年，進入憲法訴訟的途徑因選擇不同而有差異。吳認為現在的憲法法庭欠缺爭點整理程序，基礎事實也未經確認，關係人或非當事人如何參與說明會、辯論會的標準及合理性也不明；此外，法庭之友與專家意見角色不明。

吳說，憲法法庭雖然名為法庭，但卻像是「研討會」，卻能做出具拘束力的判決，當作成的結果有錯誤時，「如何糾錯」有疏漏。

立委黃世杰表示，憲法法庭有個關鍵根本的問題，就是訴訟程序和一般法庭有什麼不同？相較一般法庭是渾沌不明的，甚至當事人也疑惑為何問的問題不是所聲請的，簡直「雜亂無章」。修正憲法訴訟法根本是大法官覺得法條「妨害運作」，而不是想著要讓裁判品質更好。他舉憲法訴訟法第19條的「關係人」為例，竟是憲法法庭來獨斷指定，這種修法對不起改制目的。

民間司改會律師喬政翔提到「更二連身」條款說明會，認為司法院一變再變，所幸最後採直播方式公開。但也有一些案件是已受理，但一些人民想併案卻遭拒，令人不解。

東吳大學法律系講師李劍非質疑，裁判違憲審查、法規範違憲審查併案審理的標準不明；先舉行言詞辯論或說明會後，決定合併審理，在後決定合併審理的當事人的正當法律程序保障是否充足；憲法法庭於合併審理、合併辯論前是否應先給予當事人表達意見的機會；併案眾多時，全體當事人如何到庭、有效辯論？

東吳大學法律系教授李念祖表示，憲法法庭的基本正當程序未在法條上規定，且至今都叫「聲請人」，應該正名為「原告」，當事人、關係機關不應該是由憲法法庭指定；併案是為了效率，但不能犧牲當事人的正當程序保障。李說，刑事訴訟被告在憲法訴訟中也應有最後陳述的權利，不能因是「法律問題」就沒讓他有發言的機會。

針對爭議的第53條，李念祖認為抽象規則向未來生效、不溯及既往，溯及既往牽涉法治原則根本變動，如果連立法權都沒有，司法權更不應該有。

司法院秘書長林輝煌表示，李念祖教授主張法律不溯及既往是法治國重要原則，他相當贊同，如同台北大學副教授陳愛娥教授認為53條修正案的目的正是在限縮因憲法審查導致過廣的溯及效力。

林輝煌也說，每一件聲請案都是獨立的，憲法訴訟非本於言詞訴訟而裁判，也不是每個案件都會開言詞辯論，而是透過公開書狀、給予書狀表示意見的機會，讓所有受理、受理後併案審理的聲請人意見都能由憲法法庭審酌，不會因是不是併案、參與言詞辯論、發言時間而打折扣。