北市第4季酒駕執法抓373件 重點5大取締路段曝光

北市警從10月起啟動第4季「取締酒後駕車大執法」專案。圖／北市警交大提供 適逢歲末年終，耶誕節、跨年、尾牙等活動接踵而至，飲宴聚餐、飲酒餐敘增加，為加強遏止酒駕憾事，北市警察局規畫自今年10月1日起啟動第4季「取締酒後駕車大執法」專案，大執法首月就取締酒後駕車373件，並公開前5名取締酒駕違規路段，警方表示，年底前將持續強化執法強度及密度，呼籲駕駛人切勿心存僥倖。

北市警交通大隊指出，統計台北市今年10月取締酒駕後駕車共373件，較去年同期增加105件；分析取締時段以清晨0點至6點占43％最高、清晨6點至中午12點占29％次高，宿醉酒駕案例有增加趨勢。

另統計北市10月取締酒後駕車違規路段，前5名依序為重慶北路四段、林森北路、民權西路、中正路、承德路一段等路段。

交大表示，警方將採3階段防制酒駕作為「事前宣導、事中執法、事後溯源」，透過事前宣導「酒後不開車，翌日宿醉不上路」觀念，提高民眾切勿酒駕認知，減少違規行為。

事中強力執法則針對酒駕易發生路段及酒店、夜店、KTV、餐廳等提供飲酒場所周邊加強攔檢稽查，強化執法強度及密度。

事後針對酒駕致人死傷交通事故向上溯源，追查提供飲酒的場所業者有無善盡防制酒駕責任，是否有勸阻或提供代駕服務，並運用第三方警政，督促提供飲酒業者應盡社會責任，協助代客叫車、代客駕駛服務。

交大表示，酒駕新規今年3月31日上路，針對屢次酒駕或拒測違規再犯者，從2018年7月1日起算，在10年內第2次累犯，除現行的加重罰鍰、吊銷駕駛執照及道安講習等處分，還會公布酒駕累犯的姓名、照片及違法事實。

為貫徹市府「酒駕零容忍」政策，北市警將持續展現打擊酒駕決心，運用大數據分析於酒駕易發生路段及提供飲酒場所周邊加強攔檢稽查，呼籲民眾因目前新法酒駕違規處罰加重，切勿心存僥倖以身試法。

交大提醒，民眾酒後請以「指定駕駛」、「酒後代駕預約」及「代客叫計程車」等方式返家，並留意飲酒隔日的宿醉也會嚴重影響駕駛時的判斷力與反應能力，以保障自身及他人安全。