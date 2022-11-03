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11議員貪汙入監剩他未到！金中玉嗆「今天找不到我」 被檢方發拘票

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市議員金中玉因貪汙案判3年10月徒刑確定，原預計今天上午10時將向新北地檢署報到入監服刑，因被檢方認定無正當理由請假，核發拘票交由警方拘提。本報資料照片
新北市議員金中玉因貪汙案判3年10月徒刑確定，原預計今天上午10時將向新北地檢署報到入監服刑，因被檢方認定無正當理由請假，核發拘票交由警方拘提。本報資料照片
18年前台北縣議會爆出「賣預算回扣案」，現任議員高敏慧、何淑峯、金中玉及前任議員楊寶猜、王淑惠等人均被最高法院判刑確定，今發監服刑，將送往宜蘭監獄服刑。

稍早何淑峯、高敏慧等人陸續報到，前議員顏世雄疑因塞車，下午1時許左右才現身報到，剩現任議員金中玉一人未到，記者稍早致電，金中玉稱他現在跟律師在一起，律師正在處理，他不懂法律，委託律師處理，「你們絕對找不到我」。

新北地檢署稍早聯繫上金中玉，他仍堅持今天不會到地檢署報到，檢方稍早認定他無正當理由請假，核發拘票交由警方進行拘提，如拘提未到，不排除發布通緝。

高敏慧等11位黨籍包含國民黨、民進黨與親民黨的議員，被控將補助款額度「賣」給需要經費辦活動的業者。

官司纏訟多年，最高法院上月27日依對於職務上行為收受賄賂罪，判高敏慧5年、何淑峯4年10月、金中玉3年10月徒刑定讞，另判楊寶猜5年、王淑惠5年、吳天麟6年5月、顏世雄3年6月、呂世喜4年、宋進財4年、徐陳麗華4年10月徒刑定讞；朱佩瑛在更一審時坦承收賄，並繳交犯罪所得，判刑2年並宣告緩刑3年，未上訴第三審而確定。

稍早其他7名現任、前任議員均已完成報到，除了因先前才剛做完換肝開刀手術，目前人仍在高雄長庚的呂世喜外，剩下前任議員顏世雄與現任議員金中玉未現身。金中玉向致電詢問的記者稱，他現在和律師在一起，正在處理請假事宜，不會前往新北地檢署執行科報到，「今天你們絕對找不到我」。

議員 律師 新北

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