中秋節送月餅拜託支持 花蓮鄉代候選人助選員涉賄交保

花檢表示，以送禮形式包裝仍涉犯投票行賄罪，檢方必定嚴加查緝，切勿以身試法。本報資料照片 花蓮縣萬榮鄉一名何姓助選員，涉嫌為求劉姓鄉代當選，贈送中秋月餅給選民，檢警昨發動搜索，訊後何以3萬元交保，劉無保請回。

花蓮地檢署表示，日前接獲情資，經多日蒐證，發現劉姓候選人登記參選萬榮鄉代後，何姓助選員以中秋節送禮為由，送月餅給該區多位選民，拜託支持，涉犯投票行賄罪嫌。

檢察官林英正昨指揮花蓮縣調查站、移民署花蓮縣專勤隊及警方，昨天持法院核發的搜索票，到劉、何住處搜索，並通知劉、何及可疑受賄民眾共8人到案說明，查扣相關事證。

檢察官訊問後，認為何姓助選員涉嫌違反公職人員選舉罷免法99條第１項行求、期約及交付賄賂犯罪，嫌疑重大但無羈押必要，當庭諭知3萬元交保，劉無保請回。

花檢表示，以送禮形式包裝仍涉犯投票行賄罪，檢方必定嚴加查緝，切勿以身試法，檢舉賄選專線：（03）8230159、0800024099按4。