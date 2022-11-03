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屏東每10萬人交通事故死傷強壓五都「全台第二」網諷：我屏東我驕傲？

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

枋山鄉每千人交通事故死傷數字高，去年發生一起死亡車禍，小客車橫越台1線，與重機駕駛發生碰撞釀禍。圖／讀者提供
枋山鄉每千人交通事故死傷數字高，去年發生一起死亡車禍，小客車橫越台1線，與重機駕駛發生碰撞釀禍。圖／讀者提供
網路瘋傳一分統計數據，屏東縣今年1至8月每10萬人交通事故死傷達1793人，僅次台南市，強壓五都，高居全台第二。其中，枋山鄉每千人交通事故死傷數達39.4，更是全台平地鄉鎮之冠。有網友譏諷，這也算是「我屏東我驕傲？」

臉書社團屏權好行最近揭露上述統計數據，還發文稱，「屏東真的是越戰越勇，一年比一年進步，今年已經超越五都，僅次於台南拿下第二名。」

屏東縣警局交通隊副隊長程大維證實，網路揭露數據並無錯誤，但若以最後數值評論，結論恐失真。因為每10萬人交通事故死傷統計，是以行政區交通事故死傷數除以設籍人口，屏東終年有大批觀光客到墾丁或小琉球等熱門景點旅遊，一旦途中發生交通事故都列在屏東轄下，但屏東設籍人口，以8月來說全縣79萬9658人，相較其他縣市少，因「外縣市遊客在屏東發生事故讓分子變大，但分母小」，最後才呈現全台第二、強壓五都的結果。

此外，枋山鄉8月人口數5165人，但沿線的屏鵝公路是往恆春半島、花東旅遊要道，一旦發生交通事故，就會拉高每千人死傷數值，統計上才會呈現全台平地鄉鎮之冠。

不過屏權好行版主發文指，枋山鄉死傷數拔得頭籌、麟洛鄉緊追在後，除了因交通要道車流量極大，糟糕的道路設計才是主因。網友對此熱議，還有人譏諷指，「口號喊起來，我屏東我驕傲」。

程大維分析，超速、酒駕及未注意車前狀況釀禍，是屏東交通事故前三大主因，警方會針對易肇事路段加強執法，以降低交通事故發生率，也呼籲民眾外出旅遊小心行車，確保安全。

臉書社團屏權好行揭露統計數據，稱屏東每10萬人交通事故死傷數字，一年比一年進步，超越五都，僅次台南拿下第二名。圖／取自臉書屏權好行
臉書社團屏權好行揭露統計數據，稱屏東每10萬人交通事故死傷數字，一年比一年進步，超越五都，僅次台南拿下第二名。圖／取自臉書屏權好行

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