花蓮萬榮鄉代助選員贈月餅涉賄 3萬元交保

花蓮檢調警再度查獲賄選案，萬榮鄉劉姓鄉民代表參選人、何姓助選員涉嫌贈送月餅行賄，檢訊後諭知何員新台幣3萬元交保、劉姓參選人無保請回；年底選舉花蓮累計8件賄選案。

花蓮地檢署今天發布新聞稿指出，何姓助選員為使劉姓鄉民代表參選人順利當選，涉嫌於劉登記參選後，向選民贈送中秋月餅尋求支持，涉犯投票行賄罪嫌。

經檢警多日蒐證，檢察官林英正昨天指揮法務部調查局花蓮縣調查站、花蓮縣警察局等單位，持搜索票至劉姓鄉民代表參選人及何姓助選員住處共2處執行搜索，查扣相關證據，並通知劉姓鄉民代表參選人、何姓助選員及可疑受賄民眾共8人到案。

花檢指出，檢察官訊問後，認為何姓助選員涉嫌違反公職人員選舉罷免法且犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭知具保3萬元；劉姓鄉民代表參選人無保請回。

檢方呼籲，以送禮形式包裝的賄選行為，涉犯投票行賄罪，將會嚴加查緝，切勿以身試法。