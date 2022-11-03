快訊

大阪世博「台灣被消失」！經濟部恐白花20億 蘇貞昌說話了

直播／較上周降16%！今本土確診跌破3萬例 81病歿

高雄市國中教師家政課拉扯學生摔傷 一審判4個月

中央社／ 高雄3日電

高雄陳姓國中教師為管秩序，與曾姓女學生爆發口角，過程中引發拉扯，致曾女摔倒受傷。 示意圖／ingimage
高雄陳姓國中教師為管秩序，與曾姓女學生爆發口角，過程中引發拉扯，致曾女摔倒受傷。 示意圖／ingimage
高雄陳姓國中教師為管家政課秩序，與曾姓女學生爆發口角，過程中被曾女洗碗水潑到，引發拉扯，致曾女摔倒受傷，事後陳師向家長說明時還放菜刀在桌上；高雄地院一審判陳師4個月徒刑。

判決指出，2020年10月23日下午1時30分左右，國二曾姓女學生上家政課時，拿麵粉與同學嬉鬧，陳姓家政老師脫口罵她「死小孩」，曾姓少女不滿回罵，並朝桌面丟擲烤肉夾，陳師見曾女擾亂上課秩序，要把她帶到教室外訓誡，但曾女不聽訓，直接走回教室洗碗。

陳師回到教室找曾女，曾女轉身時洗碗水潑到陳師，陳師以雙手強拉曾女出教室，卻在過程中導致曾女摔倒、撞到桌角導致右腰挫傷。

陳師後來又在學校教師群組傳送「不尊重上課！學生暴力」、「我盡了全身的氣力才不讓自己受更重的傷」、「課中突然被攻擊的感覺真的很恐怖」等文字；事發約1週後，家長到學校瞭解，陳師又攜帶菜刀到場並放置在桌上，使家長不安，全案由檢調調查後提起公訴。

陳師辯稱，是曾女先潑自己水，擔心曾女情緒失控，傷害到自己和同學，才抓住她的手來制止，並請其他同學找訓導主任與教官協助，並沒有施暴，曾女滑倒則是因為當天地板濕滑。

但學校輔導主任作證指出，當天自己趕到教室時，陳師一直抓著學生的手臂不放，經自己一番勸說才願意鬆手。

法官認為，陳師僅被少量的水潑到就強拉曾女出教室，不構成正當防衛、緊急避難要件，且犯後態度不佳；曾女因此事件承受許多壓力，導致很少再去學校上課，也需要接受心理方面的治療，心理傷害不輕，不宜輕判，但考量陳師無前科，又有多次嘉獎紀錄，依成年人故意對少年犯傷害罪，判陳師有期徒刑4個月。全案可上訴。

烤肉 教官

延伸閱讀

台中男向女鄰居借廁所…入屋後嗆交菜刀或性侵妳 被拒竟還逼她「握根」

高雄岡山怪霧籠罩傳異味 微型感測呈高值環保局抓汙染源

新鼓山分局選舉前落成 新鳳山分局無法創雙贏原因曝光

高雄市議員候選人車內現金遭竊萬元 竊嫌今下午落網

相關新聞

11議員貪汙入監剩他未到！金中玉嗆「今天找不到我」 被檢方發拘票

18年前台北縣議會爆出「賣預算回扣案」，現任議員高敏慧、何淑峯、金中玉及前任議員楊寶猜、王淑惠等人均被最高法院判刑確定，...

憲法訴訟法參考奧地利修改 學者批「退步的立法」

憲法訴訟法今年1月4日才上路，但司法院提案修正15條、增訂1條，引發議論。立法院司法及法制委員會今就憲法訴訟法部分條文修...

台中男養28隻狗餓死25隻 屍體被當食物啃咬 依動保法判六月

台中張姓男子在狹小租屋處養了28隻狗，卻沒妥善照顧造成環境髒亂不堪、排泄物遍佈，有25隻陸續餓死、病死，屍體還遭同類啃食...

師生衝突釀傷！家政師帶菜刀和家長談判 判刑4月恐坐牢

陳姓國中家政老師管教班上曾姓國中生，雙方從口角演變全武行，兩人從教室吵到室外，曾姓少女還因此跌倒受傷，曾女家長趕到學校時...

涉詐助理費900萬元 台南議員谷暮‧哈就 掩面哭泣認罪

台南市議員谷暮‧哈就被控擔任第1、2屆議員期間涉詐助理費約900萬元，被依違反貪汙治罪條例起訴，台南地院今開辯論庭，她悔...

憲法訴訟法才上路就要大修 邱顯智：應讓子彈飛久一點

立法院司法及法制委員會今就憲法訴訟法部分條文修正案開公聽會，立委邱顯智表示，2019年憲訴法才修法，朝野黨團幾乎無意見，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。