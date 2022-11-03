高雄市國中教師家政課拉扯學生摔傷 一審判4個月

高雄陳姓國中教師為管秩序，與曾姓女學生爆發口角，過程中引發拉扯，致曾女摔倒受傷。 示意圖／ingimage 高雄陳姓國中教師為管家政課秩序，與曾姓女學生爆發口角，過程中被曾女洗碗水潑到，引發拉扯，致曾女摔倒受傷，事後陳師向家長說明時還放菜刀在桌上；高雄地院一審判陳師4個月徒刑。

判決指出，2020年10月23日下午1時30分左右，國二曾姓女學生上家政課時，拿麵粉與同學嬉鬧，陳姓家政老師脫口罵她「死小孩」，曾姓少女不滿回罵，並朝桌面丟擲烤肉夾，陳師見曾女擾亂上課秩序，要把她帶到教室外訓誡，但曾女不聽訓，直接走回教室洗碗。

陳師回到教室找曾女，曾女轉身時洗碗水潑到陳師，陳師以雙手強拉曾女出教室，卻在過程中導致曾女摔倒、撞到桌角導致右腰挫傷。

陳師後來又在學校教師群組傳送「不尊重上課！學生暴力」、「我盡了全身的氣力才不讓自己受更重的傷」、「課中突然被攻擊的感覺真的很恐怖」等文字；事發約1週後，家長到學校瞭解，陳師又攜帶菜刀到場並放置在桌上，使家長不安，全案由檢調調查後提起公訴。

陳師辯稱，是曾女先潑自己水，擔心曾女情緒失控，傷害到自己和同學，才抓住她的手來制止，並請其他同學找訓導主任與教官協助，並沒有施暴，曾女滑倒則是因為當天地板濕滑。

但學校輔導主任作證指出，當天自己趕到教室時，陳師一直抓著學生的手臂不放，經自己一番勸說才願意鬆手。

法官認為，陳師僅被少量的水潑到就強拉曾女出教室，不構成正當防衛、緊急避難要件，且犯後態度不佳；曾女因此事件承受許多壓力，導致很少再去學校上課，也需要接受心理方面的治療，心理傷害不輕，不宜輕判，但考量陳師無前科，又有多次嘉獎紀錄，依成年人故意對少年犯傷害罪，判陳師有期徒刑4個月。全案可上訴。