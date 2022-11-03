議員金中玉貪汙確定今入監！放話「你們絕對找不到我」

新北市議員金中玉（右）因貪汙案判3年10月徒刑確定，原預計今天上午10時將向新北地檢署報到入監服刑，但他稱正與律師討論要請假，向記者表示「今天你們絕對找不到我」。圖／聯合報系資料照片 18年前台北縣議會爆出「賣預算回扣案」，現任議員高敏慧、何淑峯、金中玉及前任議員楊寶猜、王淑惠等人均被最高法院判刑確定，今發監服刑，將送往宜蘭監獄服刑。

稍早何淑峯、高敏慧等人陸續報到，現任議員僅剩金中玉一人未到，記者稍早致電，金中玉稱他現在跟律師在一起，律師正在處理，他不懂法律，委託律師處理，「你們絕對找不到我」。

高敏慧等11位黨籍包含國民黨、民進黨與親民黨的議員，被控將補助款額度「賣」給需要經費辦活動的業者。

官司纏訟多年，最高法院上月27日依對於職務上行為收受賄賂罪，判高敏慧5年、何淑峯4年10月、金中玉3年10月徒刑定讞，另判楊寶猜5年、王淑惠5年、吳天麟6年5月、顏世雄3年6月、呂世喜4年、宋進財4年、徐陳麗華4年10月徒刑定讞；朱佩瑛在更一審時坦承收賄，並繳交犯罪所得，判刑2年並宣告緩刑3年，未上訴第三審而確定。

稍早其他7名現任、前任議員均已完成報到，除了因先前才剛做完換肝開刀手術，目前人仍在高雄長庚的呂世喜外，剩下前任議員顏世雄與現任議員金中玉未現身。金中玉向致電詢問的記者稱，他現在和律師在一起，正在處理請假事宜，不會前往新北地檢署執行科報到，「今天你們絕對找不到我」。

新北地檢署表示，若無正當理由請假，將請轄區警方進行拘提上銬，若拘提不到人，不排除發布通緝。

【中央社／新北3日電】

18年前爆發台北縣議員收賄販售補助款案日前定讞。現任議員高敏慧與何淑峯今天到新北地檢署報到入監；金中玉說他今天不打算入監，「你們絕對找不到我」，檢方不排除拘提。

18年前爆發的台北縣議員收賄販售補助款案判刑定讞，現任民主進步黨籍市議員高敏慧判刑5年、何淑峯4年10月及無黨團結聯盟市議員金中玉3年10月，前台北縣議員楊寶猜、王淑惠各判5年，吳天麟判6年5月，顏世雄3年6月，徐陳麗華4年10月，呂世喜、宋進財各判4年。均褫奪公權。

台灣新北地方檢察署日前發傳票，通知10人今天上午10時到新北檢執行科報到並發監執行，除金中玉與顏世雄截至截稿前未現身，及呂世喜因病住院改期報到以外，高敏慧、何淑峯及另5人今天上午都已報到，將入監服刑。

金中玉近中午12時接受媒體電話訪問時說，他正跟律師在一起，全權委託律師處理這件事，「你們絕對找不到我」。

記者詢問，今天不打算報到入監，他說對；至於還有什麼話想說，金中玉表示，現在就勇敢面對，可以有一點機會翻轉這一切，都會盡量委託律師處理。

檢方表示，如果截至10時未報到，就會立即去了解未到原因，如果無正當理由，將啟動後續確保執行作為，不排除拘提或發布通緝。

全案由台灣新北地方檢察署93年間起訴，案經18年審理，台灣高等法院更一審去年7月宣判。更一審判決指出，台北縣議員補助款用意在於透過議員建議，使補助款能分配給地方上有實際需要的學校、里辦公處及社團等，以彌補縣府無法全面補助的不足。

但高敏慧、楊寶猜、王淑惠、吳天麟、顏世雄、何淑峯、呂世喜、宋進財、金中玉、徐陳麗華、朱佩瑛等11名前縣議員在89年至93年間，將補助款額度以3成不等代價販售給廠商，以提供空白議員補助款用牋方式，讓合作廠商承接受補助公家機關的工程或活動。

更一審依違反貪污治罪條例等罪，判處11名前議員2年至6年5月不等徒刑，均褫奪公權；其中，朱佩瑛獲緩刑3年，未上訴最高法院而確定。高敏慧等10名前後任議員提起上訴，遭最高法院駁回，全案定讞。