快訊

大阪世博「台灣被消失」！經濟部恐白花20億 蘇貞昌說話了

直播／較上周降16%！今本土確診跌破3萬例 81病歿

北市10月酒駕大執法取締373件 宿醉近3成

中央社／ 台北3日電

歲末年終餐敘漸增，台北市警察局交通警察大隊今天指出，第4季取締酒駕專案首月共計373件，較去年同期增105件，且宿醉酒駕占近3成、有增加趨勢。

交通警察大隊今天發布新聞稿表示，適逢歲末年終之際，各式佳節和飲宴聚餐逐漸增加，為加強遏止酒駕憾事，10月1日起啟動第4季「取締酒後駕車大執法」專案。

根據警方統計資料顯示，大執法首月共計取締酒後駕車373件，較去年同期增加105件，分析取締時段以凌晨零時至上午6時占43%最高、上午6時至中午12時占29%居次。

交通警察大隊指出，宿醉酒駕有增加趨勢，因喝酒隔日宿醉也會嚴重影響駕車時判斷力與反應能力，將持續強化執法強度及密度，提醒駕駛人切勿心存僥倖酒駕上路。

除此之外，統計北市10月取締酒後駕車違規路段，前5名依序為重慶北路四段、林森北路、民權西路、中正路和承德路一段等。

交通警察大隊說，警方將採取「事前宣導、事中執法、事後溯源」3階段防制酒駕作為。

分別為事前宣導「酒後不開車，翌日宿醉不上路」觀念，提高民眾切勿酒駕認知，減少違規行為；事中強力執法，針對酒駕易發生路段及酒店、夜店、KTV、餐廳等提供飲酒場所周邊加強攔檢稽查，強化執法強度及密度；事後針對酒駕致人死傷交通事故向上溯源，追查提供飲酒場所業者有無善盡防制酒駕責任。

交通警察大隊提醒，酒駕新規自今年3月31日上路，針對屢次酒駕或拒測違規再犯者，自民國108年7月1日起算，於10年內第2次累犯，除了現行的加重罰鍰、吊銷駕駛執照及道安講習等處分，並得公布酒駕累犯的姓名、照片及違法事實。

酒駕 警察

延伸閱讀

北市參選人「未受邀參加辯論會」告違選罷法 電視台回應了

扯！性侵通緝犯冒充身分領護照 沒去關還4年爽出國29次

北溫幼兒園未取得使照無法收托 北市教育局致歉

富少三度酒駕…開保時捷撞死空少辯「時速40」 75萬交保

相關新聞

11議員貪汙入監剩他未到！金中玉嗆「今天找不到我」 被檢方發拘票

18年前台北縣議會爆出「賣預算回扣案」，現任議員高敏慧、何淑峯、金中玉及前任議員楊寶猜、王淑惠等人均被最高法院判刑確定，...

憲法訴訟法參考奧地利修改 學者批「退步的立法」

憲法訴訟法今年1月4日才上路，但司法院提案修正15條、增訂1條，引發議論。立法院司法及法制委員會今就憲法訴訟法部分條文修...

台中男養28隻狗餓死25隻 屍體被當食物啃咬 依動保法判六月

台中張姓男子在狹小租屋處養了28隻狗，卻沒妥善照顧造成環境髒亂不堪、排泄物遍佈，有25隻陸續餓死、病死，屍體還遭同類啃食...

師生衝突釀傷！家政師帶菜刀和家長談判 判刑4月恐坐牢

陳姓國中家政老師管教班上曾姓國中生，雙方從口角演變全武行，兩人從教室吵到室外，曾姓少女還因此跌倒受傷，曾女家長趕到學校時...

涉詐助理費900萬元 台南議員谷暮‧哈就 掩面哭泣認罪

台南市議員谷暮‧哈就被控擔任第1、2屆議員期間涉詐助理費約900萬元，被依違反貪汙治罪條例起訴，台南地院今開辯論庭，她悔...

憲法訴訟法才上路就要大修 邱顯智：應讓子彈飛久一點

立法院司法及法制委員會今就憲法訴訟法部分條文修正案開公聽會，立委邱顯智表示，2019年憲訴法才修法，朝野黨團幾乎無意見，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。