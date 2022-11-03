剛拿金鐘獎就被抓來「開庭」 黃子佼：有種代誌大條的感覺

金鐘獎主持人黃子佼（左二）開箱國民法官法庭，和司法院新聞及法治宣導處長張永宏（右二）、台北地方法院院長黃國忠（中）、刑事廳長李釱任（左一）、法官歐陽儀（右一）合影。記者林孟潔／攝影 甫獲金鐘獎的主持人黃子佼今到台北地方法院寶慶院區，和法官歐陽儀聯手開箱國民法官法庭，他開玩笑地表示，沒想到剛得金鐘獎就被抓來開庭，走進來有一種「代誌大條」的感覺。

黃子佼指出，國民法官制度過不到2個月即將上路，他也有關注相關議題，確實有時候看新聞事件，會發覺事情是不是有別的可能，沒想到如今國民有機會可以參與審判、決策。

他說，今天工作場域不同於娛樂場合，開箱的東西也和過去不一樣，國民法官制度具有時代意義，榮幸受邀開箱，但壓力也很大，「走進來有一種代誌大條的感覺，沒想到剛得金鐘獎就被抓來開庭」。

黃子佼表示，孩子出生後更關注公平正義等社會議題，總是希望養成孩子的社會是好的，而國民法官制度和在電影中常看到的陪審團不一樣，陪審團沒辦法開口問話，但國民法官可以互動、提問，是台灣司法界的進化，也是下一代的福音，民眾坐在法台上很有權力，也可以為別人爭取權利，做出更接近普世價值、大眾意願的判決。

媒體問及當法官和父親何者比較困難，黃子佼回應指出，當法官比較困難，必須對案件作出決定，責任壓力很大，而照顧寶寶不外乎尿布、奶瓶，當父母頂多沒睡飽，但提醒當國民法官還是要睡飽，不要做出錯誤判斷。

法官歐陽儀受訪指出，每個人來自不同環境，都是獨一無二的，只要願意來法庭，保持中立客觀的心胸表達意見，就是好的國民法官；若黃子佼當國民法官，是非常細膩、敏感、很快抓到重點、體察內心的特質。

她說，未來最輕本刑10年以上有期徒刑的重罪案件、因故意犯罪而發生死亡結果的案件，就會由國民法官法庭來審理。