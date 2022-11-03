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地方公職人員選舉投票日倒數23天 南檢受理賄選案195件
距離11月26日九合一地方公職人員選舉投票日僅剩23天，選情逐漸升溫，在選情激烈的選區，越接近投票日檢舉賄選情資也不斷湧入，台南地檢署截至昨天止受理檢舉賄選案件共195件，對在社群網路散布不實言論妨害名譽起訴1件外，另里長候選人涉賄選，經檢方複訊後12萬元交保。
台南地檢署指出，此次受理檢舉案件類型以現金、物品、餐飲旅遊賄選、賭盤、散布假訊息、暴力恐嚇、幽靈人口、捐款宗教活動賄選及毀損等最多。檢方指出，分區承辦檢察官指揮警、調等機關針對檢舉內容積極蒐證、調閱相關資料，已傳訊69人，搜索9處所。
台灣高等檢察署檢察長張斗輝上月24日參與在南檢所召開「111年地方公職人員選舉查賄分區座談會」，進行跨機關查察賄選業務意見交流及工作進度報告外，昨天下午，南檢檢察長葉淑文、主任檢察官周盟翔分赴台南市調處新營站、新營警分局，慰勉第一線查辦賄選人員的辛勞，並聽取轄內選情狀況。
葉淑文表示，情資乃查賄之母，要加強對內、對外的布雷並經常了解狀況，查緝選舉賭盤、防制暴力介入，維護選舉公平、安全，對於涉案賄選人員做金流分析，以免有外資介入選舉，揪出幕後金主，及嚴防假訊息散布，所查扣的手機要進行鑑識，並向上溯源，選舉期間科技查賄設備若有不足，高檢署將全力支援相關資料的分析及採證。
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