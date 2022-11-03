快訊

大阪世博「台灣被消失」！經濟部恐白花20億 蘇貞昌說話了

直播／較上周降16%！今本土確診跌破3萬例 81病歿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

色情酒店業者「咬」警察！中山分局7前員警收賄最重判9年

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
台北市警中山分局前員警被訴貪汙不違背職務收賄後，包庇轄內酒店業者從事色情交易，中山一派出所前員警李功華等8人、業者11人遭行、收賄罪起訴；台北地院審理期間，業者認罪，合議庭今天判業者緩刑，涉案8名警察有7人重判。

遭判決有罪的警察及刑度分別是李功華判刑7年6月，褫奪公權3年，犯罪所得14萬元沒收；陳俊安判刑9年6月，褫奪公權3年，犯罪所得112萬元沒收；陳錦男判刑7年8月，褫奪公權3年，犯罪所得16萬元沒收；許峻銘判刑7年8月，褫奪公權3年，犯罪所得24萬元沒收。

另外，陳彥安判刑7年10月，褫奪公權3年，犯罪所得62萬元沒收；凃維廉判刑7年8月，褫奪公權3年，犯罪所得26萬元沒收；張寧判刑8年，褫奪公權3年，犯罪所得123萬元沒收。

員警吳翊銘雖也被檢察官依貪汙罪起訴，不過，合議庭審理過程發現，指控吳涉嫌收賄的證人證詞並無證據力，也與吳並不相識，依犯罪證據不足判處吳無罪。7名員警與檢方都可以上訴。

合議庭另對曾姓等11名色情酒店業者宣判，業者們偵查、審理中都認罪，供出警察收賄包庇違法的事實，雖依行賄罪判處4月到6月有期徒刑，但均諭知可以緩刑；巫姓等2名業者另涉妨害風化罪，也獲判輕度刑。

台北地檢署指控，李功華等前員警從2011年至2018年按月向酒店業者索賄，2016年至2018年則透過「白手套」按月收取中山分局轄內「嘉儷寶」集團旗下酒店所交付的賄賂款，包庇業者媒介性交易、違法營業，致酒店不停擴張、展店。

檢方規畫數波偵緝、收網，2021年2月、5月兩度結案，將涉案員警、酒店業者全部提起公訴。

酒店 收賄 警察

延伸閱讀

大林廠涉收回扣828萬 中油2工程師二審遭重判

嘉市吳姓里長參選人涉賄選遭起訴 檢方建請褫奪公權

新北議員何淑峯遭判刑褫奪公權 地方看戴湘儀：可宣布當選了

台南某養護機構工作人員開色情直播 2女到案遭法辦

相關新聞

11議員貪汙入監剩他未到！金中玉嗆「今天找不到我」 被檢方發拘票

18年前台北縣議會爆出「賣預算回扣案」，現任議員高敏慧、何淑峯、金中玉及前任議員楊寶猜、王淑惠等人均被最高法院判刑確定，...

憲法訴訟法參考奧地利修改 學者批「退步的立法」

憲法訴訟法今年1月4日才上路，但司法院提案修正15條、增訂1條，引發議論。立法院司法及法制委員會今就憲法訴訟法部分條文修...

台中男養28隻狗餓死25隻 屍體被當食物啃咬 依動保法判六月

台中張姓男子在狹小租屋處養了28隻狗，卻沒妥善照顧造成環境髒亂不堪、排泄物遍佈，有25隻陸續餓死、病死，屍體還遭同類啃食...

師生衝突釀傷！家政師帶菜刀和家長談判 判刑4月恐坐牢

陳姓國中家政老師管教班上曾姓國中生，雙方從口角演變全武行，兩人從教室吵到室外，曾姓少女還因此跌倒受傷，曾女家長趕到學校時...

涉詐助理費900萬元 台南議員谷暮‧哈就 掩面哭泣認罪

台南市議員谷暮‧哈就被控擔任第1、2屆議員期間涉詐助理費約900萬元，被依違反貪汙治罪條例起訴，台南地院今開辯論庭，她悔...

憲法訴訟法才上路就要大修 邱顯智：應讓子彈飛久一點

立法院司法及法制委員會今就憲法訴訟法部分條文修正案開公聽會，立委邱顯智表示，2019年憲訴法才修法，朝野黨團幾乎無意見，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。