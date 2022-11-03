色情酒店業者「咬」警察！中山分局7前員警收賄最重判9年

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影 台北市警中山分局前員警被訴貪汙不違背職務收賄後，包庇轄內酒店業者從事色情交易，中山一派出所前員警李功華等8人、業者11人遭行、收賄罪起訴；台北地院審理期間，業者認罪，合議庭今天判業者緩刑，涉案8名警察有7人重判。

遭判決有罪的警察及刑度分別是李功華判刑7年6月，褫奪公權3年，犯罪所得14萬元沒收；陳俊安判刑9年6月，褫奪公權3年，犯罪所得112萬元沒收；陳錦男判刑7年8月，褫奪公權3年，犯罪所得16萬元沒收；許峻銘判刑7年8月，褫奪公權3年，犯罪所得24萬元沒收。

另外，陳彥安判刑7年10月，褫奪公權3年，犯罪所得62萬元沒收；凃維廉判刑7年8月，褫奪公權3年，犯罪所得26萬元沒收；張寧判刑8年，褫奪公權3年，犯罪所得123萬元沒收。

員警吳翊銘雖也被檢察官依貪汙罪起訴，不過，合議庭審理過程發現，指控吳涉嫌收賄的證人證詞並無證據力，也與吳並不相識，依犯罪證據不足判處吳無罪。7名員警與檢方都可以上訴。

合議庭另對曾姓等11名色情酒店業者宣判，業者們偵查、審理中都認罪，供出警察收賄包庇違法的事實，雖依行賄罪判處4月到6月有期徒刑，但均諭知可以緩刑；巫姓等2名業者另涉妨害風化罪，也獲判輕度刑。

台北地檢署指控，李功華等前員警從2011年至2018年按月向酒店業者索賄，2016年至2018年則透過「白手套」按月收取中山分局轄內「嘉儷寶」集團旗下酒店所交付的賄賂款，包庇業者媒介性交易、違法營業，致酒店不停擴張、展店。

檢方規畫數波偵緝、收網，2021年2月、5月兩度結案，將涉案員警、酒店業者全部提起公訴。