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北市參選人「未受邀參加辯論會」告違選罷法 電視台回應了

中央社／ 台北3日電

前台南縣長、台灣維新黨台北市長候選人蘇煥智（左二），因未獲受邀電視辯論會，對三立及TVBS電視提告違反選罷法。圖／蘇煥智提供
前台南縣長、台灣維新黨台北市長候選人蘇煥智（左二），因未獲受邀電視辯論會，對三立及TVBS電視提告違反選罷法。圖／蘇煥智提供
台北市長參選人蘇煥智、唐新民不滿三立電視台與TVBS僅邀特定3名參選人參加電視辯論、排除其他參選人參與，今天到台北地檢署，按鈴控告2家電視台涉違公職人員選罷法。

三立電視與TVBS共同說明：「經查此次台北市長選舉電視辯論會，係在完全遵守『公職人員選舉罷免法』等相關法令規範之前提下規畫辦理，並無任何違法法令之情事」。

蘇煥智指出，本次選舉報導極為不公平，完全集中在3名特定參選人蔣萬安、陳時中與黃珊珊身上，其他參選人即便提出政策並有公開行程，也受到刻意忽略，讓市民都以為只有3名參選人。這次三立與TVBS更是赤裸裸排除其他參選人參與辯論，只邀請3名特定參選人。

蘇煥智表示，三立電視及TVBS不公平、不公正的報導，以及故意不邀請其他9名參選人參與電視辯論會，刻意打壓其他參選人的曝光機會，造成選民的錯誤印象，誤以為台北市長選舉只有3名參選人，妨礙選民知的權利以及產生對選舉錯誤的認知，進而對選舉產生不正確之結果，構成公職人員選舉罷免法第104條「以他法傳播不實之事」。

蘇煥智說，除今天向台北地檢署提出告訴之外，也將於本週六辯論當天進行下一波抗議行動，並將於辯論會結束後持續採取法律行動，盡一切可能捍衛選舉公平報導與市民的知情權。

台北市長 蘇煥智

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