18年前賣預算回扣！10名新北前、現任市議員今發監 送宜蘭監獄服刑

高天麟。記者柯毓庭／翻攝 18年前台北縣議會爆出「賣預算回扣案」，現任議員高敏慧、何淑峯、金中玉及前任議員楊寶猜、王淑惠等11人均被最高法院判刑確定，今發監服刑，將送往宜蘭監獄服刑。

高敏慧等11位黨籍包含國民黨、民進黨與親民黨的議員，被控將補助款額度「賣」給需要經費辦活動的業者。

官司纏訟多年，最高法院上月27日依對於職務上行為收受賄賂罪，判高敏慧5年、何淑峯4年10月、金中玉3年10月徒刑定讞，另判楊寶猜5年、王淑惠5年、吳天麟6年5月、顏世雄3年6月、呂世喜4年、宋進財4年、徐陳麗華4年10月徒刑定讞；朱佩瑛在更一審時坦承收賄，並繳交犯罪所得，判刑2年並宣告緩刑3年，未上訴第三審而確定。

現任議員何淑峯今天上午9時許報到，接著楊寶釵、吳天麟陸續報到，王淑惠與徐陳麗華一同報到，宋進財也在家人陪同下現身。

高敏慧遲到約一小時後現身地檢署報到，在執行科前與家人擁抱告別，隨後快步走入偵查大樓。