電視辯論未獲邀 蘇煥智告三立、TVBS違反選罷法

前台南縣長、台灣維新黨台北市長候選人蘇煥智（左二），因未獲受邀電視辯論會，對三立及TVBS電視提告違反選罷法。圖／蘇煥智提供 前台南縣長、台灣維新黨台北市長候選人蘇煥智，因不滿這次選舉媒體目光均集中在國民黨蔣萬安、民進黨陳時中與無黨籍的黃珊珊三人身上，三立和TVBS電視台甚至舉辦電視辯論會都排除其他小黨候選人，為此今天至台北地檢署，控告上述兩家電視台違反選罷法未公平辦理選舉及意圖使人不當選。

蘇煥智表示，這次市長選舉其他政黨候選人即便提出政策或有公開行程，都受到媒體忽略，讓民眾以為只有三位候選人，日前三立和TVBS更赤裸裸排除其他候選人參與電視辯論，只邀請蔣、陳、黃三位候選人。

出身律師的蘇煥智指出，三立和TVBS對於其他市長候選人的差別待遇，刻意打壓他人曝光機會，使選民誤以為台北市長候選人只有三位候選人，而妨礙選民知的權利以及產生對選舉錯誤的認知，進而對選舉產生不正確之結果，已違反選罷法應公平辦理選舉之規定。

此外，三立和TVBS的台北市長電視辯論會，只邀請蔣萬安、陳時中與黃珊珊3位候選人，也涉及選罷法以其他方法使台北市民陷於錯誤，誤以為只有主要政黨推薦的三位候選人參選，妨害市民知的權利，涉嫌意圖使人不當選。蘇煥智說，除今天提告外，週六辯論當天他也會進行下一波抗議行動，並在辯論會結束後持續採取相關法律行動。