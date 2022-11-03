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1票1000元 苗檢一天查獲3件賄選案
苗栗地檢署昨天一天之內查獲1件現金、2件禮品賄選案，其中，吳姓樁腳涉嫌1票1000元幫議員候選人買票，檢察官偵訊後，認為犯罪嫌疑重大，且有勾串證人之虞，聲請法官羈押獲准。
苗栗地檢署檢察官黃智勇指揮頭份警察分局、調查局苗栗縣調查站、中部地區機動工作站、刑事局偵查第四大隊第三隊、及內政部入出國及移民署苗栗專勤隊40名警察，昨天持搜索票兵分多路發動搜索，傳喚吳姓樁腳、13名選民到案說明。
檢察官訊問釐清案情後，查扣選民交付受賄4000元及智慧型手機1支，認為吳姓樁腳涉嫌1票1000元，為第五選區某候選人賄選，涉犯公職人員選舉罷免法投票行賄罪犯罪嫌疑重大，且有勾串證人之虞，聲請法官羈押禁見獲准。
此外，檢察官徐一修指揮苗栗縣調查站、中部地區機動工作站、苗栗縣警局刑警大隊、苗栗警察分局員警，持搜索票搜索10處，傳喚苗栗市民代表謝姓候選人及蔡姓樁腳，8名選民到案說明，檢察官複訊後認為謝、蔡涉嫌以餽贈蛋糕（價值約199元）投票行賄罪，分別諭知5萬元、1萬元交保候傳。
檢察官馮美珊指揮通霄警察分局、苗栗縣調查站、中部地區機動工作站，昨天傳喚西湖鄉某村長候選人及丈夫羅姓男子，8名選民到案，依法查扣證物沙拉油7瓶，檢察官複訊後認為羅涉嫌送2公升裝沙拉油（價值約200元）投票行賄，諭知以2萬元交保候傳。
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