選情升溫 南檢受理195件檢舉賄選案

距離年底九合一大選投票日僅剩23天，選情升溫，台南地檢署今天統計，截至11月2日，南檢受理檢舉賄選案共195件，傳訊69人。

南檢今天發布新聞稿指出，檢方此次受理檢舉案件類型，以現金、物品、餐飲旅遊賄選、賭盤、散布假訊息、暴力恐嚇、幽靈人口、捐款宗教活動賄選及毀損等最多。

南檢表示，已對檢舉內容積極蒐證及調閱相關資料，傳訊69人，搜索9個處所。調查後，對在社群網路散布不實言論提起公訴1件，某區里長參選人涉嫌賄選，以新台幣12萬元交保。

南檢將加強查緝選舉賭盤，防制暴力，且分析金流，以免外資介入選舉，同時嚴防假訊息散布，民眾若遇上賄選或選舉不法，應以電話、傳真、寄信、電子郵件等方式檢舉，儘量留存證據。