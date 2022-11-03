快訊

大阪世博「台灣被消失」！經濟部恐白花20億 蘇貞昌說話了

直播／較上周降16%！今本土確診跌破3萬例 81病歿

柯文哲一句「坐一望二」 恐讓黃珊珊陷入棄保危機？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中男向女鄰居借廁所…入屋後嗆交菜刀或性侵妳 被拒竟還逼她「握根」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子在今年2月間涉嫌性侵女鄰居，台中高分院駁回上訴，仍判2年9月。圖／本報資料照片
台中市陳姓男子在今年2月間涉嫌性侵女鄰居，台中高分院駁回上訴，仍判2年9月。圖／本報資料照片
台中市陳姓男子與人妻是鄰居，今年2月間，陳男酒後向人妻借廁所，進入屋內後，陳男再向人妻借菜刀，但人妻擔心有意外，將刀放在座椅下方，陳嗆聲「你要交菜刀、還是我強姦妳」，人妻拒絕後，陳脫下內、外褲，逼人妻握下體，人妻趁隙逃逸後呼救時，遭陳抓回毆打，二審駁回上訴，仍判2年9月徒刑。

判決指出，陳姓男子與隔壁已婚育有一女的人妻是鄰居，今年2月17日上午10時許，陳酒後先以借廁所為由，進入人妻屋內，接著又向人妻借菜刀使用，人妻察覺有異狀，拿了菜刀後，放在自己座位底下，試圖防禦，但陳發現後，恫嚇「妳是要交菜刀，還是要我強姦妳」。

陳男隨後下半身脫光，要求人妻握著下體，一同上樓到人妻的臥房內，人妻以「口渴先喝水」為由，趁隙逃出屋外，大聲呼救，陳男擔心犯行露餡，追出屋外，還把人妻抓回屋內後，徒手毆打人妻的頭部、背部，導致人妻受有頭部、胸部擦挫傷，因陳男犯行時，發現附近已有路人在觀看，打人後離開現場，但脫下的內褲仍遺留在現場。

一審時，陳男否認涉嫌性侵未遂，辯稱，當天是有向人妻借廁所之後借菜刀，但被拒絕，有脫下外褲、內褲，但沒有要性侵人妻，也沒有要人妻握下體，因為當時有喝酒，人妻只是勸他不要想不開等語。

法官依被害人證詞、監視器畫面、診斷證明、現場內褲等證據，認定陳男涉犯性侵未遂、傷害等罪，判刑2年4月、5月徒刑，其中5月得易科，全案上訴台中高分院後，仍採相同認定，駁回上訴。

性侵 監視器

延伸閱讀

鄭家純升格當人妻　網挖出雞排妹「10年前爆紅影片」重溫

小王手指插人妻下體還拍照 綠帽夫求償60萬法官判賠

靠發票和情書抓到老公偷吃閨密 正宮怒求償200萬獲賠30萬

人妻提早下班返家 進廚房驚見「老公跟妹妹裸體激戰」

相關新聞

11議員貪汙入監剩他未到！金中玉嗆「今天找不到我」 被檢方發拘票

18年前台北縣議會爆出「賣預算回扣案」，現任議員高敏慧、何淑峯、金中玉及前任議員楊寶猜、王淑惠等人均被最高法院判刑確定，...

憲法訴訟法參考奧地利修改 學者批「退步的立法」

憲法訴訟法今年1月4日才上路，但司法院提案修正15條、增訂1條，引發議論。立法院司法及法制委員會今就憲法訴訟法部分條文修...

台中男養28隻狗餓死25隻 屍體被當食物啃咬 依動保法判六月

台中張姓男子在狹小租屋處養了28隻狗，卻沒妥善照顧造成環境髒亂不堪、排泄物遍佈，有25隻陸續餓死、病死，屍體還遭同類啃食...

師生衝突釀傷！家政師帶菜刀和家長談判 判刑4月恐坐牢

陳姓國中家政老師管教班上曾姓國中生，雙方從口角演變全武行，兩人從教室吵到室外，曾姓少女還因此跌倒受傷，曾女家長趕到學校時...

涉詐助理費900萬元 台南議員谷暮‧哈就 掩面哭泣認罪

台南市議員谷暮‧哈就被控擔任第1、2屆議員期間涉詐助理費約900萬元，被依違反貪汙治罪條例起訴，台南地院今開辯論庭，她悔...

憲法訴訟法才上路就要大修 邱顯智：應讓子彈飛久一點

立法院司法及法制委員會今就憲法訴訟法部分條文修正案開公聽會，立委邱顯智表示，2019年憲訴法才修法，朝野黨團幾乎無意見，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。