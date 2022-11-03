台中男向女鄰居借廁所…入屋後嗆交菜刀或性侵妳 被拒竟還逼她「握根」

台中市陳姓男子在今年2月間涉嫌性侵女鄰居，台中高分院駁回上訴，仍判2年9月。圖／本報資料照片 台中市陳姓男子與人妻是鄰居，今年2月間，陳男酒後向人妻借廁所，進入屋內後，陳男再向人妻借菜刀，但人妻擔心有意外，將刀放在座椅下方，陳嗆聲「你要交菜刀、還是我強姦妳」，人妻拒絕後，陳脫下內、外褲，逼人妻握下體，人妻趁隙逃逸後呼救時，遭陳抓回毆打，二審駁回上訴，仍判2年9月徒刑。

判決指出，陳姓男子與隔壁已婚育有一女的人妻是鄰居，今年2月17日上午10時許，陳酒後先以借廁所為由，進入人妻屋內，接著又向人妻借菜刀使用，人妻察覺有異狀，拿了菜刀後，放在自己座位底下，試圖防禦，但陳發現後，恫嚇「妳是要交菜刀，還是要我強姦妳」。

陳男隨後下半身脫光，要求人妻握著下體，一同上樓到人妻的臥房內，人妻以「口渴先喝水」為由，趁隙逃出屋外，大聲呼救，陳男擔心犯行露餡，追出屋外，還把人妻抓回屋內後，徒手毆打人妻的頭部、背部，導致人妻受有頭部、胸部擦挫傷，因陳男犯行時，發現附近已有路人在觀看，打人後離開現場，但脫下的內褲仍遺留在現場。

一審時，陳男否認涉嫌性侵未遂，辯稱，當天是有向人妻借廁所之後借菜刀，但被拒絕，有脫下外褲、內褲，但沒有要性侵人妻，也沒有要人妻握下體，因為當時有喝酒，人妻只是勸他不要想不開等語。

法官依被害人證詞、監視器畫面、診斷證明、現場內褲等證據，認定陳男涉犯性侵未遂、傷害等罪，判刑2年4月、5月徒刑，其中5月得易科，全案上訴台中高分院後，仍採相同認定，駁回上訴。