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國道警公廁性侵少年拍猥褻照 起訴求重刑檢擴大偵辦

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

國道公路警察大隊一名鄭姓警官，涉嫌透過網路交友於公廁性侵一名15歲少年，遭北檢起訴求處重刑。圖／翻攝臉書國道公路警察局
國道公路警察大隊一名鄭姓警官，涉嫌透過網路交友於公廁性侵一名15歲少年，遭北檢起訴求處重刑。圖／翻攝臉書國道公路警察局
國道公路警察大隊一名2線2星的鄭姓警官，日前涉嫌透過網路交友，於公廁性侵一名15歲少年，檢警另在他住處電腦中起出多張身分不詳的男童猥褻照，後來循線找出9名被害人。台北地檢署今偵結，依妨害性自主、兒少性剝削共9罪起訴鄭男，除向法官求處重刑，並擴大清查其餘猥褻照被害男童身分。

檢方起訴，原任職國道警察局第九公路警察大隊警務員的鄭男，今年9月3日透過網路結識一名被害少年，竟涉嫌於北市中正區某公廁性侵少年，直到少年回家後告知家長，家長憤而報警提告，並循線逮捕鄭男。

鄭男被捕後，坦承與少年發生性關係，但否認性侵，警方也在他電腦中，發現更多男童疑似遭猥褻所拍下的照片，懷疑鄭男犯案不只一樁。鄭員坦承與少年發生性關係，但否認性侵。檢警為清查其餘猥褻照被害對象，經檢方複訊，立刻向法院聲押禁見獲准。國道警察局也緊急召開考績會，將鄭男記2大過免職。

警察 猥褻 性侵

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