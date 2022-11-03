聽新聞
test
0:00 / 0:00
國道警公廁性侵少年拍猥褻照 起訴求重刑檢擴大偵辦
國道公路警察大隊一名2線2星的鄭姓警官，日前涉嫌透過網路交友，於公廁性侵一名15歲少年，檢警另在他住處電腦中起出多張身分不詳的男童猥褻照，後來循線找出9名被害人。台北地檢署今偵結，依妨害性自主、兒少性剝削共9罪起訴鄭男，除向法官求處重刑，並擴大清查其餘猥褻照被害男童身分。
檢方起訴，原任職國道警察局第九公路警察大隊警務員的鄭男，今年9月3日透過網路結識一名被害少年，竟涉嫌於北市中正區某公廁性侵少年，直到少年回家後告知家長，家長憤而報警提告，並循線逮捕鄭男。
鄭男被捕後，坦承與少年發生性關係，但否認性侵，警方也在他電腦中，發現更多男童疑似遭猥褻所拍下的照片，懷疑鄭男犯案不只一樁。鄭員坦承與少年發生性關係，但否認性侵。檢警為清查其餘猥褻照被害對象，經檢方複訊，立刻向法院聲押禁見獲准。國道警察局也緊急召開考績會，將鄭男記2大過免職。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言