新鼓山分局選舉前落成 新鳳山分局無法創雙贏原因曝光

高雄市新鼓山警分局耗資4.83億，今搶在11月26日選舉投票前，風光舉行落成啟用典禮，同樣也編列前瞻預算4.08億的新鳳山警分局，重建工程晚鼓山分局18天開工，卻無法在同一時間落成啟用；據了解，除鳳山承辦人曾歷經6人、行政組長4人外，因新鳳山分局後方有土坡，須做水土保持，因此延宕至明年2月才驗收。

新鳳山警分局建於文龍東路的原市警局的民防管制中心防空洞位置，2019年10月28日開工，為地下2層、地面8層建物，規畫73個停車格，重建工程預計12月23日完工，2023年2月驗收。

鳳山分局重建工程晚鼓山分局18天開工，卻無法在同一時間落成啟用，時任高雄市警察局長、現任警政署署長的黃明昭，曾要求鳳山警分局能和鼓山警分局一樣，加速完工，期盼能在選舉前落成，讓市長陳其邁順利剪綵，創造雙贏。

對於鳳山警分局施工一再延宕，黃曾不悅也不解地質問鳳山分局：「為何要晚半年才能進駐使用？」也曾不只一次在局務會議中要求後勤科和鳳山分局加緊趕工。

但鳳山警分局工期期程一再延宕，其來有自；據了解，新鳳山警分局工期無法在選舉前完成，除了因承辦興建新鳳山分局大樓業務的行政組的承辦過人就換了至少6個，歷經4個行政組長之外，也因新址大樓後方有山坡地，須辦理水土保持作業，增做擋土牆、排水溝及滯洪池，內部大樓工法難度高，因此興建施工程期程比新鼓山分局時間長，得延至2023年2月才能驗收。