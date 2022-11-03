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扯！性侵通緝犯冒充身分領護照 沒去關還4年爽出國29次

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
新北朱姓男子曾硬上兒子女友被判刑3年4月，朱沒到案執行遭通緝，他卻假冒親友身分獲外交部核發護照，不但沒入獄短短4年多還頻繁出國29次，直到今年5月朱在台中酒駕繼續冒用哥哥身分，警方比對指紋才連帶查獲；法院痛批朱男視國家邊境管制於無物，依偽造文書等判他2年，可上訴。

經查，朱男（49歲）2010年趁著兒子帶女友回家借住時，利用和女子獨處機會聊到性行為話題，還對她說「沒碰過胸部比較大的女生，可否讓她摸摸看」，對方拒絕仍慘遭朱硬上，法院依強制性交罪判朱3年4月確定，但朱沒到案執行，2013年3月11日被發布通緝。

朱男因遭通緝身分不能出國，竟取得親友身分證、照片，並持偽簽的資料交由不知情的旅行社代辦護照申請，同年3月5日就獲外交部領事事務局核准發護照，朱隨即從2013年3月起不斷出國，並以每年5至10次高頻率出、入境國門，至2017年7月已經出國高達29次。

直到今年5月26日凌晨1點多，朱男在台中市北區自由路卡拉OK店喝酒後騎機車上路，凌晨2點多被第2分局員警攔查發現，經呼氣酒測值達每公升0.31毫克，朱再度偽造身分，向警方謊報哥哥的名字接受詢問、筆錄。

但警方以指紋電腦比對，這才發現朱男偽造身分，連帶多年才遭通緝、偽造護照頻繁出國等事才跟著曝光；審理時，朱均坦承不諱，並外交部函文、內政部出入境資料佐證。

法院審酌，朱男2013年就因性侵案被新北地檢署通緝，明知通緝中不得出國，竟以偽造文書方式獲發護照，並從2013年3月18日至2017年7月9日間頻繁出國29次，視國家邊境管制於無物，嚴重侵害國家對國民出國管制法益，歷歷彰顯其對國家公權力之藐視。

法院考量，朱男犯後坦承、態度尚佳，依1個偽造文書罪判他6月，另依29個受禁止出國處分而出國罪各判3月，一共30罪應執行2年，得易科罰金；另朱酒駕、謊報身分部分，另案被依公共危險、偽造文書各判3月，2罪應執行5月，得易科罰金。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

通緝 護照

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