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「焊」接更生新人生 受刑人接受自主監外作業出獄當焊接工

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義看守所黃姓受刑人2020年8月21日，入所執行徒刑，服刑期間在所內從事手工摺紙作業，表現良好，今年獲選參加自主監外作業，前往昶恆科技公司工作，白天離所工作，晚間回所，獲昶恆科技肯定，黃男上月26日假釋出監，1日馬上到昶恆科技上班。

嘉義看守所兼鹿草分監，收容收押被告及服刑受刑人，配合矯正署擴大推動「自主監外作業」，遴選在監表現優良符合條件受刑人，白天前往民間企業工作、學習技能，傍晚回看守所，培養積極認真工作態度，提升自律生活管理，增加工作收入。

看守所說，黃姓受刑人是公私協力，自主監外作業復歸轉銜成功案例，黃姓受刑人在陌生工作場域，學習新工作項目，態度認真用心學習，把握每次上工學習焊接機會，從零開始到技術純熟，因工作態度獲得昶恆科技業者肯定，10月26日假釋出監，1日就獲聘到公司就職。

看守所表示，受刑人過去對社會家庭造成傷害，推行「自主監外作業」後，他們轉而對社會貢獻，更能為家庭付出心力，新作法讓家屬能夠接納受刑人，從排斥變成敞開雙手，歡迎他們更生回家。

看守所長蘇維闊說，自主監外作業可提升受刑人自信心及自律性，協助提升就業職能，增加作業收入，企業藉所方提供人力改善缺工；受刑人家庭減少經濟負擔，轉受刑人挹注家庭生活所需，重建家庭關係，自主監外作業得到企業認同，降低再犯及衍生犯罪問題，共創四贏局面。

嘉義看守所黃姓受刑人服刑期間從事手工摺紙作業，表現良好，今年參加自主監外作業，白天離所工作，晚間回所，獲昶恆科技肯定，黃男上月26日假釋出監，1日馬上到昶恆科技上班。圖／嘉義看守所提供
嘉義看守所黃姓受刑人服刑期間從事手工摺紙作業，表現良好，今年參加自主監外作業，白天離所工作，晚間回所，獲昶恆科技肯定，黃男上月26日假釋出監，1日馬上到昶恆科技上班。圖／嘉義看守所提供

受刑人 嘉義

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