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台中男談分手車內失控 毒打女友嚇「廚房有刀」獲緩刑
台中市魏姓男子與董姓女子是男女朋友，去年間二人談分手，魏載董女時，情緒失控，毒打女友，拉頭撞門，還強搶手機、皮包，回到魏住處後還嗆「廚房有刀」，二審因魏與董女達成調解，判刑9月、緩刑3年。
判決指出，魏男、董女是男女朋友，去年9月12日下午2時許，魏男為談判分手一事，開車前往董女住處見面，接著魏男將董女載往自己的住處，途中魏男突然情緒失控，董女嚇到表明欲下車，並等魏男行經東區旱溪西路、樂業路等紅燈時，董女開門準備下車，魏男拉住董女，徒手毆打董女頭部、強拉頭去撞擊車門。
魏男開車載董女到住處後，拿走董女手機、皮刀，恫嚇「廚房有刀子」，以此阻止董女擅自離開，董女在過程中受有腦震盪、左眼瘀青、流鼻血、嘴唇擦挫傷等傷勢，董女一直等到魏男去洗澡、情緒穩定後，才敢離開現場。
一審時，雙方未達成調解，法官依妨害自由等罪判魏男9月徒刑，魏男認量刑過重，上訴二審，二審審理期間，魏男與董女達成調解，依約賠償損失，董女向法官表示願意原諒魏男，不追究刑事責任，加上魏沒有前科，合議庭宣告緩刑3年，可上訴。
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