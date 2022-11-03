台南佛堂縱火釀7死2傷 凶嫌腳踢舍房、搶奪辣椒水

曾文彥3年前在台南玉井真理佛堂縱火，造成7死2傷悲劇，一審判死刑，二審改判無期徒刑，最高法院今年8月撤銷原判決，發回更審。圖／聯合報系資料照片 曾文彥3年前在台南玉井真理佛堂縱火，造成7死2傷悲劇，一審判死刑，二審改判無期徒刑，最高法院今年8月撤銷原判決，發回更審。目前他羈押在台南看守所卻狀況不斷，情緒不穩，以腳踹舍房門，另與科員晤談時，突起身搶奪側旁戒護人員的辣椒水，經緊急施用手銬後才制止。

據調查，9月29日13時41分許，曾在舍房內情緒不穩，先後以腳踹踢舍房門5下，已顯有暴行之虞，為制止其暴行，經所方長官核准後，同日13時42分先行施用戒具即手銬1付，待他情緒無異常後，同日13時53分解除戒具。

10月20日下午3時57分許，他在三教區與科員進行晤談時情緒不穩，突起身搶奪側旁戒護人員的辣椒水，已顯有暴行之虞，為制止其暴行，經所方長官核准後，先行施用戒具即手銬1付，待他行狀無異常後，同日下午4時45分解除戒具。

台南看守所依羈押法規定，檢具對曾為束縛身體處分陳報狀陳報台南高分院裁定。合議庭認其施用戒具，是確保羈押目的，且未逾必要的程度，符合羈押法規定施用戒具的事由，認因急迫先行施用戒具，應予准許。

曾文彥3年前在台南玉井真理佛堂縱火，造成7死2傷悲劇，一審認為他預謀縱火殺人，手段冷血殘酷且泯滅人性，判處死刑，二審依兩公約施行法，考量他自幼有嚴重社會心理障礙治療不彰，改判無期徒刑，最高法院撤銷原判決，發回台南高分院更審，正由合議庭審理中。