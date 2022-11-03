愛犬咬傷人挨告 飼主否認還辯「沒親眼看到」遭法院判拘

高雄李姓男子飼養的黑狗咬傷騎士，被依過失傷害罪，處拘役30天。（示意照）記者陳弘逸／攝影 高雄李姓男子把黑狗飼養在自家車庫，無人看管時，狗則會自行鑽出門外，卻在日前咬傷騎士左腳；受害騎士提告，李男否認此事，還說未親眼目擊；但法院依據醫院診斷書及受傷照片及咬傷地點，認有高度關聯性，判他過失傷害罪，處拘役30天。

判決指出，李男在家中的車庫內飼養一隻黑狗，今年4月25日9時30分許，因無牽繩、看管該犬，讓牠溜出屋外，恰巧，蒲姓男騎士行經該處，因追咬導致，左腳有開放性咬傷。

事後蒲男對飼主李男提告，李雖坦承飼養，且辯稱，當天並未親自見到案發經過，否認愛犬導致騎士受傷。

經查，李男明知飼養的犬隻無人看管時會自行鑽出門縫外出，仍不設置圍籬防護、狗鍊牽引或戴上嘴套等妥善管束，再者依據醫院診斷書及受傷照片，與咬傷地點有高度關連性，此外，案發時雙方互不相識，無任意誣指的動機。

地院認為，李男未善盡飼主責任，放任飼養的黑狗自由行動，造成路人受傷，且犯後只坦承部分事實，審理後，將他依過失傷害罪，處拘役30天，得易科罰金。