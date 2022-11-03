第三方支付「FastPay」地下匯兌10億 董娘50萬交保

業者武必慧。記者張宏業／攝影

第三方支付服務業者「FastPay」母公司匯誠國際支付，被控自2020年起，違法經營地下匯兌業務，經手金額逾10億元；調查局昨天搜索匯誠國際支付辦公室，約談負責人詹富誠等5人，但詹男人在國外未到案；；台北地檢署漏夜複訊後，3日凌晨依違反銀行法命詹男妻子武必慧50萬元交保、營運長吳少豪30萬元交保。

創立於2019年的「FastPay」，主要服務的對象，是提供在台菲律賓籍移工匯款回菲國，標榜透過手機App或四大超商，即可提供移工們匯款給母國等各項金融服務，使他們在海外可以擁有舒適便利的生活。

檢調懷疑，「FastPay」明明非經國家特許經營金融匯兌業務，仍對外自稱是金融科技及第三方支付業者，是快速成長的Fintech科技金融公司，體質相當健全；但該公司鎖定在台工作的菲律賓勞工為客群，非法經營台菲地下通匯，初估匯洗金額超過10億元。

「FastPay」從2008年起，在菲律賓提供國際通訊服務及多項投資，進而發現東南亞移工有大量的金融服務需求，2019年在台灣設立匯誠國際，宣稱致力透過金融科技創新，提供更多金融服務給所有海外工作者。