「德東飆車王」穿破舊上衣調解 死者家屬氣哭：只在法官面前道歉

被網友稱為「德東飆車王」簡姓男子，今年3月18日涉嫌在台北市士林區超速撞死陳姓婦人，還撞傷2名女高中生，遭依交通過失致死罪嫌起訴。士林地方法院今安排調解，簡男穿著破舊灰色polo衫出庭，調解時沒具體說明賠償金額，只稱有超額保險。婦人女兒朱小姐落淚表示，簡男只會在法官面前說「對不起」其餘時刻看不見道歉態度。

被網友稱為「德東飆車王」簡姓男子，今年3月18日涉嫌在台北市士林區超速撞死陳姓婦人，還撞傷2名女高中生，遭依交通過失致死罪嫌起訴，士林地方法院今安排調解，簡男穿著破舊灰色polo衫出庭，調解時沒具體說明賠償金額，談和破局。圖／本報資料照片

士林地院今天安排簡男和傷者家屬、死者家屬談和解。簡男穿著破舊的灰色polo衫搭配白色短褲，和上次出庭服裝相似，polp衫上背部明顯破損，應非服飾本身造型，簡男在律師、保險公司人員陪同下調解，卻無具體說明可拿出的賠償金，僅稱保險公司可賠償。傷者高中生家屬已支付60萬元醫藥費，但簡男只能拿50萬元，精神慰撫金部分沒有共識；簡男和死者陳婦女兒朱小姐也未有共識。今調解破局，全案將送往審理庭由合議庭審判。

朱小姐今下午落淚表示，媽媽是她唯一親人，卻死於車禍，目前唯一能替媽媽做的事情，就是出庭走完司法程序，追究犯嫌責任，但簡男只在檢察官、法官、調解委員面前才會說「對不起」其他時候都感受不到道歉態度。

朱小姐指出，她媽媽的手機沒有網路不能上網，老人家根本就不會使用line，從沒傳過一個訊息給她，手機也沒上密碼鎖，怎麼可能過馬路低頭滑手機，簡男竟辯稱媽媽在滑手機、高中生突然衝出來，分明想卸責，她怎麼可能不生氣？

全案發生在今年3月18日晚上約晚上6時54分，39歲簡男涉嫌在士東路與芝玉路2段口，行經無號誌路口，未減速，駕車以時速80至100公里高速行駛，直接衝撞沿著行人穿越道道路口3名行人，撞擊力道猛烈，66歲謝姓婦人死亡，吳姓、廖姓女高中生嚴重骨折，遭依交通過失致死罪嫌起訴，建請量刑3年以上有期徒刑。

全案9月開庭，簡男認罪坦承有過失，但未注意到有行人經過，非故意未禮讓行人。傷者家屬吳媽媽氣憤認為，孩子被撞腳傷行走不便，走路步態非常不好看，還被叫「獨腳獸」