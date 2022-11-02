花蓮再傳賄選 玉里鎮長候選人用豬隻賄選遭法辦

距離大選只剩下24天，花蓮再傳賄選案，花蓮地檢署接獲情資，玉里鎮長龔姓候選人、第四選區陳姓縣議員候選人，分別以豬隻、豬頭、酒水及2、3000元賄選，檢方針對候選人住處等地點搜索，並通知29名相關人員到案，訊後法院裁定陳男羈押禁見，龔男則以50萬元交保。

花蓮地檢署指出，昨天持法院搜索票，對玉里鎮長龔姓候選人、縣議員陳姓候選人住處等共16個地點搜索，並通知龔男、陳男、王姓樁腳及可疑受賄民眾，共29人到案說明。

檢方調查，龔男涉嫌於宣布參選玉里鎮長後，因為本業是養豬場老闆，向選區原住民耆老頭目贈送具相當價值豬隻、豬頭、酒水等賄賂，希望能投票給自己及對外拉票尋求支持，涉犯投票行賄罪嫌。

陳男則在登記參選前後，親自或透過王姓樁腳，以每票現金2000元至3000元，向該選區有投票權的選民行求、期約及交付賄賂，也涉犯投票行賄罪嫌。經檢警多日蒐證，為進一步查悉相關事證，發動搜索及通知29人到案詢問及訊問，並扣押相關選舉名冊。

據了解，龔男與陳男關係密切，2人約定共同登記參選，許多競選活動都一起參加，龔男還是玉里前鎮長，原本選情看好，沒想到如今傳出賄選。

經檢察官訊問後，認定龔男、陳男、王姓樁腳3人，均涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項行求、期約及交付賄賂犯罪嫌疑重大，有羈押的必要，向花蓮地方法院聲請羈押，經法院今天裁定，陳男羈押禁見、龔男以50萬元交保、王姓樁腳以6萬元交保，另李姓男子由檢察官諭知以5萬元交保。