快訊

遭爆交往已婚男…高虹安批惡意指控名譽受損 要告周玉蔻

武漢居民收「靜默5天」訊息連夜逃離 深夜車龍堵塞畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮再傳賄選 玉里鎮長候選人用豬隻賄選遭法辦

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

距離大選只剩下24天，花蓮再傳賄選案，花蓮地檢署接獲情資，玉里鎮長龔姓候選人、第四選區陳姓縣議員候選人，分別以豬隻、豬頭、酒水及2、3000元賄選，檢方針對候選人住處等地點搜索，並通知29名相關人員到案，訊後法院裁定陳男羈押禁見，龔男則以50萬元交保。

花蓮地檢署指出，昨天持法院搜索票，對玉里鎮長龔姓候選人、縣議員陳姓候選人住處等共16個地點搜索，並通知龔男、陳男、王姓樁腳及可疑受賄民眾，共29人到案說明。

檢方調查，龔男涉嫌於宣布參選玉里鎮長後，因為本業是養豬場老闆，向選區原住民耆老頭目贈送具相當價值豬隻、豬頭、酒水等賄賂，希望能投票給自己及對外拉票尋求支持，涉犯投票行賄罪嫌。

陳男則在登記參選前後，親自或透過王姓樁腳，以每票現金2000元至3000元，向該選區有投票權的選民行求、期約及交付賄賂，也涉犯投票行賄罪嫌。經檢警多日蒐證，為進一步查悉相關事證，發動搜索及通知29人到案詢問及訊問，並扣押相關選舉名冊。

據了解，龔男與陳男關係密切，2人約定共同登記參選，許多競選活動都一起參加，龔男還是玉里前鎮長，原本選情看好，沒想到如今傳出賄選。

經檢察官訊問後，認定龔男、陳男、王姓樁腳3人，均涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項行求、期約及交付賄賂犯罪嫌疑重大，有羈押的必要，向花蓮地方法院聲請羈押，經法院今天裁定，陳男羈押禁見、龔男以50萬元交保、王姓樁腳以6萬元交保，另李姓男子由檢察官諭知以5萬元交保。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

花蓮地檢署查獲玉里鎮長龔姓候選人、第四選區陳姓縣議員候選人，分別以豬隻、豬頭、酒水及2、3000元賄選，訊後法院裁定陳男羈押禁見，龔男則以50萬元交保。圖／本報資料照片
花蓮地檢署查獲玉里鎮長龔姓候選人、第四選區陳姓縣議員候選人，分別以豬隻、豬頭、酒水及2、3000元賄選，訊後法院裁定陳男羈押禁見，龔男則以50萬元交保。圖／本報資料照片

樁腳 投票 2022大選 花蓮縣選舉 賄選

延伸閱讀

屏東女里長發禮盒要選民支持胞兄涉賄選 檢方5萬交保

全台賄選四起 台高檢檢察長張斗輝坐鎮中南部

屏東里長求弟勝選發禮盒涉賄 5萬元交保

南投賄選最高一票5千元 候選人祭10萬元檢舉獎金

相關新聞

不動產獲利上億！建設公司大老闆寧蹲牢房 拒繳2千萬欠稅

桃園一名宋姓建商名下公司推案眾多，獲利上億元，但拒繳2千多萬元的所得稅和罰款，經法務部執行署桃園分署強制執行，昨天被桃園...

「德東飆車王」穿破舊上衣調解 死者家屬氣哭：只在法官面前道歉

被網友稱為「德東飆車王」簡姓男子，今年3月18日涉嫌在台北市士林區超速撞死陳姓婦人，還撞傷2名女高中生，遭依交通過失致死...

花蓮再傳賄選 玉里鎮長候選人用豬隻賄選遭法辦

距離大選只剩下24天，花蓮再傳賄選案，花蓮地檢署接獲情資，玉里鎮長龔姓候選人、第四選區陳姓縣議員候選人，分別以豬隻、豬頭...

調查局唯一反洗錢分析師出線 獲外派艾格蒙聯盟

調查局今天公布駐外法務秘書名單，調查局唯一擁有反洗錢分析師執照的魏至潔（目前借調行政院洗防辦），因擁有洗錢證照與優秀語文...

富少三度酒駕…開保時捷撞死空少辯「時速40」 75萬交保

北市大安區敦化南路昨天晚間9時許，發生一起理容院向姓小開酒駕開保時捷休旅車，撞死一名美國聯合航空男性空服員的事故，死者疑...

海巡署前視察涉勾結詐團 誆騙同袍帳戶當人頭帳被訴

行政院海巡署一名洪姓前視察，與在詐騙集團工作的翁姓友人合夥，向單位同袍詐騙銀行帳戶當作詐團人頭戶使用，他否認犯罪，稱不知...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。