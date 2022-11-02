調查局唯一反洗錢分析師出線 獲外派艾格蒙聯盟
調查局今天公布駐外法務秘書名單，調查局唯一擁有反洗錢分析師執照的魏至潔（目前借調行政院洗防辦），因擁有洗錢證照與優秀語文能力，獲調查局長王俊力青睞，從眾多角逐者中脫穎而出，獲選派往國際反洗錢組織艾格蒙聯盟，現在艾格蒙法秘歐陽芹蓁任期將屆滿，魏至潔預計明年中旬前往報到。
另外，台北市調查處調查官余雁翔獲派前往德國；宜蘭縣調查站調查官李宗穎獲派前往法國；公共事務室調查官曾婷岳此次挑戰外派韓國，但因資歷尚淺，最後由北機站調查官柯廷諺出線。
魏至潔不但獲派艾格蒙聯盟，還即將代表台灣出任亞太防制洗錢組織（APG）評鑑員，也是調查局唯一首位國際評鑑人員，對台灣來說是一大殊榮，APG評鑑地點將在汶萊舉行。
魏至潔是調查班44期，畢業於台大政治系、交大科法所碩士學位；她目前是調查專員，過去擔任台北市調查處外事站據點、2014年轉調洗錢防制處，負責洗錢防制規劃與大額資金協查，曾任亞太區追討犯罪所得聯繫窗口，也代表調查局出席APG、FATF研討會，因是國內唯一擁有反洗錢執照的調查官，曾有金控高薪挖角，2019年借調行政院洗防辦公室。
艾格蒙聯盟反洗錢組織在國際間扮演重要角色，會員國間的情資通報與交換，建置了全球洗錢防制網，陳水扁家族涉海外洗錢案，當初就是由艾格蒙通報，台灣在1998年以調查局洗錢防制中心名義加入，與其他100多個會員國分享洗錢犯罪情資。
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