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洗錢防制跨到演藝界 金馬獎影后陳淑芳代言宣導片

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

行政院洗錢防制辦公室今年邀請金馬獎影后陳淑芳擔任洗錢防制宣導代言人，陳淑芳參與拍攝3支宣傳短片，洗防辦同時製播30秒、3分鐘的動畫還錄製Podcast，今天在法務部舉行發表會。

法務部長蔡清祥表示，洗防辦自2017年成立以來，除了負責國際洗錢防制組織對我國的定期評鑑進行改善，也推動洗錢防制與打擊資恐、資武擴的宣導及教育訓練。

蔡清祥說，今年法務部除委請陳淑芳針對「大眾篇」、「虛擬資產篇」、「線上遊戲篇」等進行宣導外，也首次與人氣插畫家柴語錄製作宣導動畫，提醒年輕人不要成為洗錢的共犯。

法務部說，宣導短片及Podcast將在網路播放，並置放在洗防辦網站供民眾點閱，透過普及化擴大宣導，建立全民共同防制洗錢、打擊資恐及資武擴的共識。

金馬獎影后陳淑芳代言洗錢防制。記者王聖藜／攝影
金馬獎影后陳淑芳代言洗錢防制。記者王聖藜／攝影

洗錢 法務部

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