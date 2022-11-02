洗錢防制跨到演藝界 金馬獎影后陳淑芳代言宣導片

行政院洗錢防制辦公室今年邀請金馬獎影后陳淑芳擔任洗錢防制宣導代言人，陳淑芳參與拍攝3支宣傳短片，洗防辦同時製播30秒、3分鐘的動畫還錄製Podcast，今天在法務部舉行發表會。

法務部長蔡清祥表示，洗防辦自2017年成立以來，除了負責國際洗錢防制組織對我國的定期評鑑進行改善，也推動洗錢防制與打擊資恐、資武擴的宣導及教育訓練。

蔡清祥說，今年法務部除委請陳淑芳針對「大眾篇」、「虛擬資產篇」、「線上遊戲篇」等進行宣導外，也首次與人氣插畫家柴語錄製作宣導動畫，提醒年輕人不要成為洗錢的共犯。