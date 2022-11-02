富少三度酒駕…開保時捷撞死空少辯「時速40」 75萬交保

北市大安區敦化南路昨天晚間9時許，發生一起理容院向姓小開酒駕開保時捷休旅車，撞死一名美國聯合航空男性空服員的事故，死者疑似因穿越馬路，遭向男當場撞至頭顱破裂慘死送醫不治。向男依公共危險等罪移送台北地檢署後，以75萬元交保候傳。

檢警調查，向男已有2次酒駕紀錄，這是他第三次酒駕被捕，當時他供稱時速約莫40公里，但肇事保時捷凱燕休旅車車頭凹陷、引擎蓋內縮對折，甚至隱約留有人形，可見當時速度遠不只如此。

至於死者為新加坡籍空少，昨天隨班機來台並休假外出，經調閱監視器後，警方初步研判死者違反交通號誌穿越分隔島而肇事。檢察官今已進行遺體相驗釐清死因，初步研判為頭部嚴重外傷破裂致死。

向男由大安分局移送北檢複訊時相當後悔，並小聲表示「對不起」，據了解，他坦承昨天中午與友人聚餐時有喝幾杯紅酒，到了晚間自認酒退可開車返回新店住家，途經敦化南路時看到死者已經來不及煞車，經警方施以酒測，酒測值為0.58毫克。